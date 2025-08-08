पुणे : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काल (7 ऑगस्ट) एका पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोग आणि भाजपावर 'मतचोरी'चा आरोप केला. राहुल गांधी यांनी निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचा दावा केला. यावरून आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. अशातच वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, त्यांनी राहुल गांधी यांचं कौतुक करत वंचित बहुजन आघाडीनं याविरोधात जी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी सहभागी व्हावं, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
यासंदर्भात सर्व पक्षांना 2024 मध्ये लिहिलं होतं पत्र : दरम्यान, पुण्यात आज (8 ऑगस्ट) वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत घोटाळा केला आहे. याबाबत अनेक जण बोलत आहेत. पण हा विषय कोर्टात गेल्याशिवाय याचा निकाल लागेल, अशी परिस्थिती नाही. आम्ही सर्व पक्षांना याबाबत नोव्हेंबर 2024 साली पत्र लिहिलं होतं की, आपण एकत्र गेलो तर याबाबत निकाल लागू शकतो. याच कारण म्हणजे आरटीआयमध्ये निवडणूक आयोगानं असं कळवलं आहे की आमच्याकडे कुठलाही रेकॉर्ड नाही."
काँग्रेस काय भूमिका घेतं, हे पाहावं लागणार : याचबरोबर, "सहा वाजल्यानंतर झालेलं मतदान हे महत्त्वाचं आहे. हे करत असताना एक वेगळी पद्धत पाळावी लागते आणि हे त्यांनी पाळलं की नाही, हे देखील पहावं लागणार आहे. काल राहुल गांधी यांनी कर्नाटक येथील एका मतदार संघाबाबत सांगितलं की, एवढे मतदार हे बोगस आहेत. माझं म्हणणं आहे की काँग्रेस पक्षानं खूप चांगल काम केलं आहे. यावर निवडणूक आयोगानं त्यांना अॅफिडेविट सादर करण्याबाबत सांगितलं. आता काँग्रेस पक्ष काय भूमिका घेतं, हे पाहावं लागणार आहे, " असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
इतर पक्षांना आवाहन : पुढं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं की, "काँग्रेस पक्ष आणि इतर पक्षांना माझं आवाहन आहे की, आम्ही याबाबत मुंबई हायकोर्टात जी याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळली आहे. यानंतर याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहे. तसंच पुढच्या आठवड्यात ती ऍडमिशनसाठी येईल, या अपीलमध्ये इतर सर्व पक्ष इंटरविनर म्हणून आले तर त्याला एक वजन येईल म्हणून राहुल गांधी यांनी देखील यात सहभागी व्हावं, असं आमचं म्हणणं आहे."
