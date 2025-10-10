सकाळी अर्ज, संध्याकाळी कुणबी प्रमाणपत्र? मंत्री छगन भुजबळ यांचा बोचरा सवाल
मंत्री छगन भुजबळ यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देताना होत असल्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. सकाळी अर्ज केल्यावर संध्याकाळी कुणबी प्रमाणपत्र मिळतं, यावर त्यांनी आक्षेप घेतला.
नाशिक - सकाळी अर्ज केल्यानंतर संध्याकाळी कुणबी प्रमाणपत्र हातात मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागत नाही? हे सांगा. अशी विचारणा ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला केली आहे. भुजबळ हे नाशिकला आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा निवडणुकीवेळी ओबीसी आमचा डीएनए असे सांगितले गेले होते. आता त्यांना कितपत आवश्यकता आहे, माहिती नाही. असा टोला भुजबळ यांनी भाजपला लावला.
मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मराठा समाजाने वेगळे आरक्षण घ्यावे, हे आमचे म्हणणे आहे. खोटी प्रमाणपत्रे घेतली जात आहेत. जाती जातींमध्ये घुसखोरी होत आहे. त्यांना ओबीसी समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटना विरोध करत आहेत. बीडमध्ये होणारा मोर्चा हा सकल ओबीसी समाजाचा आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाला लक्ष्य केले जाणार नाही, असंही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
भाजपाला ओबीसींच्या मतदानाची गरज नाही का? - ओबीसी हा वर्ग आहे, एक जात नाही. त्यात 374 जाती आहेत. कोणत्याही एका जातीसाठी आम्ही लढत नाही. भाजपाने यापूर्वीच ओबीसी हा आमचा डीएनए असल्याचे म्हटले आहे. कारण, 60-70 टक्के ओबीसींनी त्यांना मतदान केले. आत्ता त्यांना या मतदानाची आवश्यकता आहे की नाही, याची कल्पना नाही. पण याकडे मी त्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो अशीही भुजबळ यांनी भाजपाला आठवण करून दिली.
सकाळी अर्ज अन् संध्याकाळी सर्टिफिकेट - अर्ज केलेल्या दिवशीच संध्याकाळी कुणबी सर्टिफिकेट हातात येत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही. हे आम्हाला सांगा. काल कुणबी समाजाचा मोठा मोर्चा आझाद मैदानावर धडकला.ते खरे कुणबी आहेत. त्यांनीसुद्धा सक्त विरोध केला. आमच्यात चुकीचे कुणबी भरले जात आहेत. आमचा त्यांना विरोध आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. या प्रकरणी वेगवेगळ्या समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. आमच्याकडे 375 जाती आहेत. त्यांचे नेते आहेत. आपण सर्वजण काय सुरू आहे ते पाहात आहोत. मग धक्का कसा लागत नाही. याबाबत आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू असं ही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.
जरांगे असंस्कृत माणूस - मनोज जरांगे पाटील कुणालाही काहीही बोलतो. सुसंस्कृतपणा त्यांच्यात नाही. हा माणूस कधी मुख्यमंत्री, कधी उपमुख्यमंत्री यांना बोलतो. काल राहुल गांधींच्याही नावाचा उल्लेख झाला. त्यांच्या हातात काही राज्ये आहेत, ते नेते आहेत. राहुल गांधींच्या घराण्याने काहीतरी त्याग केलेला आहे. फडणवीस कार्यतत्पर आणि हुशार आहेत. चांगल्या रितीने राज्य चालवत आहेत. असंस्कृत माणूस काहीही बोलतो आणि मराठा समाजाचे नेतेही त्याच्या पाठीमागे जातात. तो सातत्याने आमच्यावर टीका करत आहे. तो आम्हाला काही बोलला नसता तर आम्ही त्याच्या वाटेला गेलो नसतो, असं ही भुजबळ यांनी म्हटलं.
