'90 वर्षांनंतरही मी लढतो आणि तुम्ही झोपून रहा', पुण्यातील फ्लेक्सवर अण्णा हजारेंची संतप्त प्रतिक्रिया - ANNA HAZARE

पुण्यात अण्णा हजारे यांना उद्देशून फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत. 'अण्णांनी आता तरी जागं व्हावं' असं त्यावर लिहिलं आहे. यावरून आता अण्णांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

अण्णा हजारे (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 11:47 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 12:06 PM IST

अहिल्यानगर : देशभर निवडणुकांतील मतचोरीच्या आरोपांमुळे सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकांमध्ये मतचोरी झाल्याचे आरोप केले असून, त्यांनी बिहारमधून आपली नवीन यात्रा कालपासून (17 ऑगस्ट) सुरू केली आहे. पण, महाराष्ट्रात मात्र एक वेगळ्याच प्रकारचा फ्लेक्स बोर्ड चर्चेचा विषय ठरला आहे.

वास्तविक, पुण्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना उद्देशून टीकात्मक आशय असलेले फ्लेक्स बोर्ड लावण्यात आले आहेत. या फ्लेक्सवर 'अण्णांनी आता तरी जागं व्हावं' असा मजकूर झळकत असून, अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आता या प्रकारावर स्वतः अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या फ्लेक्सबाबत संतप्त प्रतिक्रिया दिली असून, अशा प्रकारची टीका ही समाजासाठी घातक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

'देशासाठी 10 कायदे करण्यात यश', अण्णा हजारेंची प्रतिक्रिया : सध्या देशात सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींवर आपली प्रतिक्रिया देताना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यांच्या लढ्याची आठवण करून दिली. त्यांनी सांगितलं की, भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याच्या माध्यमातून त्यांनी देशासाठी 10 महत्वाचे कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. यामध्ये माहितीचा अधिकार (RTI), लोकपाल, लोकायुक्त, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा, दप्तर दिरंगाई कायदा अशा विविध महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश आहे. हे सर्व कायदे निस्वार्थ आणि शांततामय आंदोलनाच्या माध्यमातून साकारले गेले, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी अण्णा हजारे यांनी देशातील तरुण पिढीकडून पुढील लढे त्यांनी उचलून धरावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “आता तरुणांनी पुढे यावं आणि देशासाठी सक्रियपणे काम करावं,” असं आवाहन त्यांनी केलं.

"90 वर्षानंतरही मी लढतो, तुम्ही झोपून रहायचं?" अण्णांची संतप्त प्रतिक्रिया : पुण्यात लावण्यात आलेल्या टीकात्मक पोस्टरबाबत विचारलं असता, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "90 वर्षानंतरही मी काम करत रहावं आणि तुम्ही झोपून रहायचं? अशी जर कोणाची अपेक्षा असेल तर ती पूर्णपणे चुकीची आहे." ते पुढे म्हणाले, "मी आयुष्यभर लढत राहिलो, आंदोलनं केली, कायदे मंजूर करून घेतले. आणि आज जेव्हा 'अण्णांनी जागं व्हावं' असे म्हणताना ऐकतो, तेव्हा मनापासून वाईट वाटतं."

'युवा शक्ती हीच राष्ट्र शक्ती' : “माझ्याकडे बोट दाखवण्यापेक्षा मी जे काही केलं, तेच आता तरुणांनी करायला हवं. देशाचे नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. नुकताच आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा केला, पण नुसता तिरंगा हातात घेऊन, किंवा बोट दाखवून काहीही साध्य होणार नाही,” असंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. अण्णा हजारे यांनी शेवटी असंही म्हटलं की, “मी मोठ्या आशेने तरुणांकडे पाहतो. युवा शक्ती हीच राष्ट्र शक्ती आहे. ती जागी झाली, तर देशाचं भवितव्य उज्वल होणार यात शंका नाही.”

