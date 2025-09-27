गणेश नाईक विरुद्ध एकनाथ शिंदे वादात अंकुश कदम यांचा शिवसेनेत पक्षप्रवेश : कोण आहेत अंकुश बाबा कदम?
ठाण्यात गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील कलगीतुऱ्याचं राजकारण सगळ्यांना माहिती आहे. आता मात्र एकनाथ शिंदे यांनी सातारच्या अंकुश कदम यांना शिवसेनेत प्रवेश दिला.
Published : September 27, 2025 at 8:45 PM IST
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी महायुतीमधील सर्व पक्षांकडून करण्यात येत आहे. सध्या राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी जरी लढाई असली, तरी महायुतीमधील तीन प्रमुख पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कुरघोडी सुरू आहेत. एकमेकांना शह आणि काटशहाचा राजकारण जोरात सुरू आहे. दरम्यान, आता आगामी काळात नाईक-शिंदे असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एकहाती वर्चस्व आहे. पण एकनाथ शिंदे यांच्या अगोदरपासून ठाण्याच्या राजकारणात सक्रिय असणारे भाजपा नेते गणेश नाईक यांचं देखील एकेकाळी संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात राजकीय वर्चस्व होतं. पण सध्या ठाण्यात शिंदे विरुद्ध नाईक असा वाद हा पेटला आहे. हा वाद आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे एकमेकांना धोबीपछाड देण्यासाठी शिंदे आणि नाईक काही ना काही तरी युक्त्या लढवत आहेत.
नवी मुंबईच्या गडात शिंदे सुरुंग लावणार? : आगामी ठाणे महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा विरोधात शिवसेना असा सामना होण्याची शक्यता आहे. गणेश नाईक यांच्या नवी मुंबई महापालिकेच्या गडात सुरुंग लावण्यासाठी आता एकनाथ शिंदे यांनी देखील कंबर कसली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांच्या स्वराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष अंकुश कदम यांना शिवसेनेच्या गळाला लावलं आहे. अंकुश कदम हे नाव मराठा आरक्षणच्या चळवळीमधे सर्व परिचित असं नाव आहे. अंकुश कदम यांना “बाबा” या नावानं ओळखलं जाते. अंकुश कदम यांनी 2024 ची विधानसभा निवडणूक ही स्वराज्य पक्षाकडून भाजपा नेते गणेश नाईक यांच्या विरुद्ध ऐरोली मतदार संघातून लढवली होती. पण या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता.
कोण आहेत अंकुश कदम? : अंकुश कदम यांचा आज शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला आहे. अपयशातून खचून न जाता कदम यांनी आपला दांडगा जनसंपर्क संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये कायम ठेवला आहे. मराठा आरक्षणच्या लढाईमध्ये अलीकडं ते पूर्ण ताकदीनं उतरले आहेत. अंकुश कदम यांची लोकप्रियता ही तरुणांमधे मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण त्यांनी नेहमी प्रस्थापितांविरुद्ध विस्थापित अशी लढाई लढली आहे. याशिवाय सातारा जिल्ह्यातील मातीतला हा तरुण आहे. त्यामुळे लढण्याची कला त्यांना जन्मापासून उपजत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अंकुश कदम यांना आपल्या गळाला लावलं आहे. कदम यांच्या पक्षप्रवेशामुळे नवी मुंबईत पुन्हा एकदा शिंदे विरुद्ध नाईक असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अंकुश बाबा-कदम त्यामुळे आगामी नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिंदे हे नाईकांना धोबीपछाड देणार का? शिंदे हे नाईकांवर वरचढ ठरणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा :
- मदत किटवरील फोटोवरून राजकारण करणे चुकीचे, यापूर्वी तुम्हीही फोटो लावत होता, शिंदेंची विरोधकांवर टीका
- महापालिका निवडणुकीपूर्वी मनसे, भाजपाचा नवा डाव: वाहतूक कोंडीवरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना घेरण्याचा प्रयत्न
- एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यात आता राष्ट्रवादीनंही दिला मंत्री; 'या' महामंडळाच्या अध्यक्षांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा