ETV Bharat / state

अनिल देशमुख यांच्या गाडीवर दगडफेक झालीच नाही; नागपूर ग्रामीण पोलिसांचा अहवाल कोर्टात सादर

अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या हल्ला प्रकरणात मोठा द्विस्ट आला आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी हा हल्ला केवळ बनाव असल्याचा अहवाल कोर्टात सादर केला आहे.

Anil Deshmukh Stone Pelting Incident
अनिल देशमुख (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 2:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रचार वाहनावर अज्ञात व्यक्तींनी दगडफेक केली होती. या घटनेत अनिल देशमुख जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, ज्यामुळे तेव्हा मोठा राजकीय वादंग निर्माण झाला होता. या कथित हल्ल्याच्या तपासासाठी नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला होता. आता सुमारे 11 महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी आणि फॉरेन्सिक विभागानं सादर केलेल्या अहवालानुसार, सदर दगडफेक व हल्ल्याची घटना खोटी असल्याचं निष्पन्न झालं आहे.

अनिल देशमुखांनी घटनेवर फारसं बोलणं टाळलं : फॉरेन्सिक तपासात कोणतीही हिंसक घटना घडल्याचे पुरावे आढळले नाहीत. परिणामी, अनिल देशमुख यांनी केलेले आरोपही निराधार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया मागितल्यावर अनिल देशमुख यांनी यावर अधिक बोलण्याचं टाळलं असून, त्यांनी कोणतंही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

मुलाचा प्रचार करून परतत होते देशमुख : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्यावर झालेला कथित हल्ला अखेर खोटा ठरला आहे. फॉरेन्सिक तपासानंतर व पोलिसांनी सादर केलेल्या निष्कर्षात हल्ल्याच्या घटनास्थळी कोणतेही हिंसाचाराचे ठोस पुरावे सापडले नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. वास्तविक, ही घटना 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी घडली होती. त्या दिवशी अनिल देशमुख काटोल विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असलेला त्यांचा मुलगा सलील देशमुख याच्या प्रचारातून परत येत होते. यादरम्यान, त्यांच्या फोर्ड एंडेव्हर वाहनावर अज्ञात व्यक्तींनी दगडफेक केली होती. या दगडफेकीत गाडीच्या मागील काचा फुटल्या होत्या आणि एक मोठा दगड आत येऊन अनिल देशमुख यांच्या समोरच्या सीटवर बसलेल्या जागेवर आदळल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. या घटनेनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. घटनेच्या गांभीर्यामुळे नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला. मात्र, जवळपास 11 महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी फॉरेन्सिक अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केले की, ही संपूर्ण घटना खोटी होती आणि दगडफेकीचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत.

न्यायालयात रिपोर्ट सादर : या निष्कर्षांवर आधारित पोलिसांनी न्यायालयात 'बी फायनल रिपोर्ट' सादर केला असून, या रिपोर्टमध्ये असे अनेक तर्क व तथ्य नमूद करण्यात आले आहेत, ज्यावरून ही दगडफेकीची घटना घडलीच नसल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी, अनिल देशमुख यांनी केलेले आरोपही खोटे ठरले आहेत.

कोणत्या आधारावर अनिल देशमुख यांचा दावा खोटा ठरला? : फॉरेन्सिक तपासात समोर आलेल्या प्रमुख निष्कर्षांनुसार, देशमुख यांच्या कारची समोरील काच रि-इन्फोर्स तंत्रज्ञानाची होती. अशा प्रकारच्या काचेला जर समोरून दगड मारला गेला असता, तर केवळ तडा गेला असता; काच सहजासहजी फुटली नसती. शिवाय, त्या काचेवर वारंवार प्रहार केल्याशिवाय ती पूर्णपणे तुटणे अशक्य आहे. प्रत्यक्षात, देशमुख यांच्या कारची समोरील काच तडकलेलीही नव्हती आणि फुटलेलीही नव्हती. जर समोरील काच फुटली असती, तर काचेचे टोकदार तुकडे गाडीतील समोरच्या सीटवर बसलेल्या देशमुख यांच्यावर पडले असते आणि त्यांना तसे घाव लागले असते. मात्र, त्यांच्या डोक्यावरील जखम त्या प्रकाराशी सुसंगत नव्हती, हे फॉरेन्सिक तपासात स्पष्ट झालं. याशिवाय, देशमुख यांच्या गाडीत आढळलेला मोठा दगड मागील खिडकीतून आत आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र फॉरेन्सिक अहवालानुसार, मागच्या खिडकीतून आत फेकलेला दगड समोरच्या सीटवर बसलेल्या व्यक्तीच्या डोक्याच्या पुढच्या भागाला लागणं शक्यच नाही. या सर्व वैज्ञानिक निष्कर्षांमुळे पोलिसांनी घटनेत हल्ला झाल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचा ठोस निष्कर्ष काढला असून, न्यायालयात 'बी फायनल रिपोर्ट' सादर केला आहे.


पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह- देशमुख : दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घटना म्हणजे, सलीम जावेद स्टोरी असल्याचं म्हटलं होतं. पण आता नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी दाखल केलेल्या बी- फायनल रिपोर्टनंतर राजकीय भूकंप येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात अनिल देशमुख यांनी प्रतिक्रिया देत सांगितलं की, "निवडणुकीच्या काळात माझ्या गाडीवर झालेल्या दगडफेकीत काच मला लागून मी जखमी झालो होतो. एकाने मोठा दगड समोरच्या काचेवर मारला तर दुसऱ्या व्यक्तीनं लहान दगड मारले. माझ्या गाडीवर दगडफेक झाली तेव्हा गाडी वळणावर होती. त्यामुळे वेग फार कमी होती. मोठा दगड मारल्यानं काच फुटून माझ्या कपाळावर आदळळ्यानं जखम झाली. दगड मारणारे दोन व्यक्ती होते. या घटनेची तक्रार आपण केली होती. मात्र सुरुवातीपासूनच भाजपाचे नेते हा हल्ला राजकीय स्टंटबाजी असल्याचं सांगत आहेत. अद्यापही दगडफेक करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली नाही. हे पोलिसांचं अपयश आहे.

ज्यांनी माझ्या गाडीवर दगडफेक केली त्या आरोपींना पोलिसांनी आधी पकडायला हवं होतं. मात्र तसे अद्यापही झालेलं नाही. सुरुवातीपासून घटनेला राजकीय रंग देत 'बी समरी' रिपोर्ट सादर केला जात असल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला आहे. आरोपी सापडले नाही म्हणून A समरी रिपोर्ट सादर करायला हवा होता".


मी केलेले आरोप खरे ठरले- परिणय फुके : या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे आमदार परिणय फुके यांनी सांगितलं की, "घटना घडल्यानंतर मी त्या भागातील अनेक लोकांशी संवाद साधला होता. त्यावेळीच ही संपूर्ण घटना बनावट असल्याचे स्पष्ट झालं होतं. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निवडणुकीपूर्वी सहानुभूती मिळवण्यासाठीच हा बनाव रचला होता, हे त्याच वेळी स्पष्ट झाले होतं." फुके पुढे म्हणाले, "मी जेव्हा ही बाब मांडली होती, तेव्हा अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण आज फॉरेन्सिक अहवालातूनच तेच सिद्ध झालं आहे. अनिल देशमुख आणि त्यांच्या समर्थकांनी जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी हा केविलवाणा प्रकार केला होता. ही निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी होती." ते पुढे म्हणाले की, "सलील देशमुख यांचा पराभव निश्चित दिसू लागल्यानंतरच हा बनाव उभा करण्यात आला. हे पद्धतशीरपणे लिहिलेल्या पटकथेप्रमाणे झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी याचा उल्लेख 'सलीम-जावेदच्या स्क्रिप्ट'सारखा केला होता, ते आज खरे ठरले आहे."

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIL DESHMUKH STONE PELTINGNAGPUR RURAL POLICEANIL DESHMUKH CASE FORENSIC REPORTअनिल देशमुख हल्ला काटोलANIL DESHMUKH ATTACK CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.