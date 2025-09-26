मंत्री आदिती तटकरेंनी जाहीर केली भाऊबीज: अंगणवाडी सेविका म्हणाल्या 'भाऊबीज नको बोनस द्या'
मंत्री आदिती तटकरे यांनी अंगणवाडी सेविकांना भाऊबीज जाहीर केली. मात्र अंगणवाडी सेविकांनी भाऊबीज नको आम्हाला दिवाळी बोनस द्या, अशी मागणी केली आहे.
Published : September 26, 2025 at 8:58 PM IST
मुंबई : राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी भाऊबीज जाहीर केली आहे. यंदा भाऊबीज निमित्त प्रत्येक सेविका आणि मदतनीस यांना 2 हजार रुपयांची रक्कम भेट दिली जाणार आहे. या निर्णयासाठी राज्य सरकारनं तब्बल 40.61 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, "आम्हाला भाऊबीज नको बोनस द्या," अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सदस्या संगीता कांबळे यांनी केली आहे.
अंगणवाडी सेविकांना जाहीर केली भाऊबीज : "अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या ग्रामीण तसेच शहरी भागात मुलांच्या संगोपनात, महिलांच्या आरोग्य व पोषणात आणि समाजातील सर्वांगीण विकासात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. लहान मुलांना योग्य आहार, शिक्षणाची प्राथमिक ओळख आणि मातांना आरोग्यविषयी मार्गदर्शन करणं हे काम त्या प्रामाणिकपणे पार पाडतात. समाजातील दुर्लक्षित घटकांपर्यंत पोहोचून त्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आधार बनत आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या आपल्या समाजातील खरी 'शक्ती' आहेत," असं मत मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केलं. "लवकरच ही रक्कम सेविका आणि मदतनीस यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. राज्यभर हजारो सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट फायदा त्यांना मिळणार आहे," असं अदिती तटकरे यांनी सांगितलं. "अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी भाऊबीज निमित्त ही भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं आदिती तटकरे यांनी सांगितलं.
आम्हाला भाऊबीज नको बोनस द्या : अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनं "आम्हाला भाऊबीज नको बोनस द्या" अशी मागणी केली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मागणी आहे की त्यांना ही भेट नको, तर किमान एक वेतन बोनस म्हणून मिळावा. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस मिळतो. मग ज्या अंगणवाडी कर्मचारी ग्राउंडवर जाऊन सर्वाधिक काम करतात, त्यांना बोनस का नाही? असा प्रश्न अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सदस्या संगीता कांबळे यांनी केली आहे.
