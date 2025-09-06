गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या...; अमरावतीत कृत्रिम तलावात बाप्पांचं विसर्जन

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी अमरावतीत लहान गणपतींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन (Ganpati Visarjan) करण्यात येत आहे.
Published : September 6, 2025 at 3:28 PM IST
अमरावती : भक्तिमय वातावरण आणि धूमधडक्याच्या उत्साहात गणपती उत्सव साजरा (Ganpati Visarjan) केल्यावर आज अमरावतीकर आपल्या बाप्पांचं विसर्जन करत आहेत. शहरातील वडाळी आणि छत्री तलाव याठिकाणी गणरायाच्या विसर्जनासाठी महापालिकेनं कृत्रिम तलाव तयार केले आहे. या ठिकाणी महापिलिका कर्मचारी आणि पोलीस तैनात आहेत.
अशी आहे व्यवस्था : दस्तुर नगर, राजापेठ, गोपाल नगर, शंकर नगर, नवाथे चौक यासह शहराच्या विविध भागांतील घरगुती आणि छोट्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातील गणरायाचं विसर्जन छत्री तलाव परिसरात होतं. महापालिका प्रशासनानं छत्री तलावाला लागून पाच मोठे खड्डे खोदून कृत्रिम तलाव निर्माण केला आहे. या तलावातच गणरायाच्या विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. छत्री तलाव परिसरात कोणीही जाणार नाही, याची दक्षता बाळगण्यात आली आहे. राजापेठ पोलिसांचा याठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. गणपती विसर्जनासाठी येणाऱ्यांना या ठिकाणी पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी सूचना देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अमरावती ते भानखेडा या मुख्य मार्गापासून कृत्रिम तलावाच्या दिशेने तलाव परिसरात जाण्याचा आणि बाहेर निघण्याचा स्वतंत्र मार्ग आहे. तर गणपती विसर्जनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाची आणि सार्वजनिक मंडळांची नोंद याठिकाणी घेतली जात आहे. छत्री तलावाप्रमाणेच प्रथमेश तलाव परिसरातही नियोजन पाहायला मिळालं. प्रथमेश तलावात काँग्रेस नगर, रुक्मिणी नगर, गाडगे नगर, विदर्भ महाविद्यालय परिसर, जेल क्वार्टर अशा विविध गावातील गणपतींच विसर्जन होतं.
अशी घेतली जातेय काळजी
1) निर्माल्य टाकण्यासाठी ठेवलेत कंटेनर.
2) कृत्रिम तलावाजवळ महापालिकेचे कर्मचारी मार्गदर्शन करत आहेत.
3) बाप्पांची आरती करण्यासाठी गोंधळ होऊ नये म्हणून आरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था.
4) ध्वनिक्षेपकाद्वारे वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि सूचना.
5) छत्री आणि प्रथमेश या दोन्ही तलाव परिसरात रात्रीसाठी तात्पुरती प्रकाश व्यवस्था.
6) वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून दोन्ही विसर्जन स्थळ मार्गावर जड वाहतुकीस बंदी.
असा आहे पोलीस बंदोबस्त
1) तीन पोलीस उपयुक्त, चार सहायक पोलीस आयुक्त, 25 पोलीस निरीक्षक, 70 पोलीस उपनिरीक्षक, 1350 पोलीस अंमलदार, अतिदक्षता पथक, राज्य राखीव पोलीस दलाची एक तुकडी, 100 होमगार्ड्स शहरात तैनात.
2) सर्व पोलीस ठाण्यांतर्गत शहरातील महत्त्वाचे चौक, गर्दीची ठिकाणं, मिश्र आणि संवेदनशील वस्ती याठिकाणी फिक्स पॉईंट लावण्यात आले आहेत. 14 मोबाईल वाहन, 10 दामिनी पथक, बीट मार्शल आणि डायल 112 ची वाहनं सतत गस्तीवर आहेत.
3) मिरवणूक मार्ग आणि विसर्जन ठिकाणांवर सीसीटीव्ही, व्हिडीओग्राफर यांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवलं जातंय.
4) सोशल मीडियावर सायबर पोलीस ठाण्याच्या विशेष पथकाकडून सतत लक्ष ठेवलं जात आहे.
5) ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्रे, काठ्या, आक्षेपार्ह गाणे, आक्षेपार्ह देखावे यावर देखील पोलिसांची नजर आहे.
शहरात गुरुवारपर्यंत विसर्जन : अमरावती शहरात शुक्रवारपासून घरगुती गणपतींच्या विसर्जनास सुरुवात झाली आहे. आज सर्व घरगुती गणपतीचं विसर्जन केलं जातंय. छोट्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपतींचं विसर्जन आज सुरू झालंय. मोठ्या मंडळातील गणपती विसर्जनासाठी रविवार, सोमवार, मंगळावर बुधवार अशी परवानगी देण्यात आली आहे. विदर्भाचा राजा अशी ओळख असणाऱ्या सर्वात मोठ्या खापर्डे बगीचा परिसरातील 35 फूट उंच गणरायाची भव्य मिरवणूक गुरुवार 11 सप्टेंबरला निघणार आहे.
ग्रामीण भागात असं आहे नियोजन : अमरावती ग्रामीणच्या 31 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण 1 हजार 417 सार्वजनिक गणेशोत्व मंडळातील गणपतींचं विसर्जन एकूण 30 घाटांवर होतंय. कोणत्याही गावात तणाव निर्माण होऊ नये याची काळजी पोलिसांकडून घेतली जात आहे.
ग्रामीण भागात असा पोलीस बंदोबस्त : पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांच्या मार्गदर्शनात अपार अधीक्षक, चार उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 24 पोलीस निरीक्षक, 55 सहायक पोलीस निरीक्षक, 97 पोलीस उपनिरीक्षक, 2 हजार 254 अंमलदार, राज्य राखीव पोलीस दलाची एक तुकडी, 800 होमगार्ड असा बंदोबस्त ग्रामीण भागात आहे.
गणपती विसर्जनाचं नियोजन
6 सप्टेंबर 508
7 सप्टेंबर 400
8 सप्टेंबर 200
9 सप्टेंबर 98
10 सप्टेंबर 40
11 सप्टेंबर 31
12 सप्टेंबर 10
