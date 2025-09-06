ETV Bharat / state

कॉटन ग्रीनचा राजाला श्रॉफ बिल्डिंगकडून पुष्पवृष्टीचा पहिला मान, लालबागच्या राजाची एक झलक पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी

महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक लालबागच्या राजाची एक झलक पाहण्यासाठी मुंबईत दाखल (Ganpati Visarjan) झाले आहेत.

Anant Chaturdashi 2025
कॉटन ग्रीनचा राजाला श्रॉफ बिल्डिंगकडून पुष्पवृष्टीचा पहिला मान (ETV Bharat Reporter)
Published : September 6, 2025 at 5:02 PM IST

मुंबई : गेल्या 10 दिवसांपासून लाडके गणपती बाप्पा विराजमान होते. पण आज (6 सप्टेंबर) मुंबईसह महाराष्ट्रात 10 दिवसांच्या बाप्पांचं विसर्जन (Ganpati Visarjan) होत आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळातील गणपती हे ढोल-ताशा, डिजे, लेझीम पथकाच्या तालावर वाजत-गाजत मिरवणूक काढत चौपाट्यांवर विसर्जन केले जातात. नवसाला पावणारा गणपती अशी 'लालबागचा राजा' या गणपतीची ख्याती आहे. मुंबईत गणपती विसर्जन सोहळा भव्य दिव्य असतो. हा सोहळा पाहण्यासाठी मुंबईसह मुंबई उपनगरातून गणेश भक्तांची रिघ पाहायला मिळते. 'लालबागचा राजा' या गणपतीची एक झलक किंवा बाप्पाचे लांबून का होईना पण दर्शन घेण्यासाठी लालबाग आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात गणेश भक्तांनी गर्दी केलीय. तर प्रत्येक वर्षी श्रॉफ बिल्डिंगकडून गणपती बाप्पावर पुष्पवृष्टी करण्यात येते.


कॉटन ग्रीनचा राजाला पुष्पवृष्टीचा पहिला मान : लालबाग, परेल, कॉटन ग्रीन परिसरातून जी सार्वजनिक गणेश मंडळं आहेत. ते श्रॉफ बिल्डिंग, चिंचपोकळी भायखळामार्गे गिरगाव चौपाटीवर विसर्जन होते. दरम्यान, श्रॉफ बिल्डिंग पुष्पृष्टी उत्सव मंडळाकडून प्रत्येकवर्षी गणपती बाप्पावर पुष्पृष्टी करण्यात येते. प्रत्येक वर्षी पहिला मान कॉटन ग्रीनचा राजा या गणपती बाप्पाला मिळतो. याही वर्षीचा पुष्पवृष्टीचा पहिला मान कॉटन ग्रीनचा राजा या गणपती बाप्पाला मिळाला आहे. तसंच दुसरीकडं याचवेळी नवसाला पावणारा गणपती अशी ओळख असणाऱ्या लालबागचा राजा सुद्धा मंडपातून विसर्जनासाठी प्रस्थान झालेला आहे. लालबागचा राजा मंडपातून बाहेर आल्यानंतर त्याची एक झलक पाहण्यासाठी किंवा दर्शनासाठी गणेश भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. लालबागचा राजा गणपतीचा मोबाईलवर फोटो काढण्यासाठी प्रयत्न केला.

कॉटन ग्रीनचा राजाला श्रॉफ बिल्डिंगकडून पुष्पवृष्टीचा पहिला मान (ETV Bharat Reporter)



लालबागमध्ये गणेश भक्तांची मोठी गर्दी : मुंबई आणि उपनगरात पहाटेपासून पावसाची रिपरिप सुरू होती. सध्या पावसाने उसंत घेतली आहे. तसंच लालबागच्या राजाची आरती झाल्यानंतर मंडपातून लालबागच्या राजाचे विसर्जनासाठी प्रस्थान करण्यात आले आहे. तथापि लालबागच्या राजाची एक झलक किंवा दर्शनासाठी गणेश भक्तांची मोठी गर्दी लालबागमध्ये पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, लालबागच्या राजाआधी लालबागमधील मुंबईचा राजा आणि तेजूकाया गणपती हे विसर्जनासाठी मंडपातून बाहेर काढले आहेत. यानंतर लालबागचा राजा गणपती विसर्जनासाठी बाहेर काढला जातो. मात्र, सध्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गणेश भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचं चित्र लालबागमध्ये आहे.

