परतीचा पाऊसही मुसळधार; सोयाबीन पिकाला जोरदार फटका बसल्यानं शेतकऱ्यांची वाढली चिंता

राज्यात यावर्षी परतीच्या मुसळधार पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकाचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.

Amravati Rain
परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 8:38 PM IST

अमरावती : यंदा अमरावती जिल्ह्यासह संपूर्ण पश्चिम विदर्भात शेतीसाठी पुरेसा पाऊस बरसला. शेतात चांगलं पिक डोलायला लागलं असताना विजांच्या कडकडाटांसह परतीचा पाऊस मुसळधार कोसळत असल्यानं शेतकऱ्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. अनेक भागात शेतात पाणी तुंबल्यानं सोयाबीन पीक अक्षरशः सडायला लागलं अशी परिस्थिती आहे. सातपुडा पर्वत रांगेत मेळघाटात गत ४८ तासांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे हवामान विभागानं आणखी दोन दिवस सावधतेचा इशारा दिलाय.



विजांच्या कडकडाटांसह पाऊस : सोमवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास अमरावती शहरात ढग भरून आले. साडेचार वाजता वीजांच्या प्रचंड कडकडाटांसह मुसळधार पाऊस कोसळला. शहरातील प्रवीण नगर परिसरात सायंकाळी वीज कोसळली. सायंकाळी सुरू झालेला मुसळधार पाऊस रात्री ८ वाजता थोडा थांबला. मात्र, रात्री ९ नंतर पुन्हा रात्रभर रिमझिम बरसला. मंगळवारी दुपारी २ वाजता आकाशात काळे ढग दाटून आलेत. अमरावती शहरासह लगतच्या परिसरात मुसळधार पाऊस बरसायला लागला.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी रवींद्र मेटकर (ETV Bharat Reporter)


जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस : अमरावती शहरास चंदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, चंदूर बाजार, अचलपूर, चिखलदरा, धारणी या भागात गत २४ तासात मुसळधार पाऊस झाला. परतीचा पाऊस सतत आणि मुसळधार कोसळत असल्यानं शेतीला फटका बसण्याची मोठी शक्यता आहे.

Amravati Rain
अमरावती जिल्ह्यासह संपूर्ण पश्चिम विदर्भात परतीचा पाऊस (ETV Bharat Reporter)



सोयाबीनला मोठा फटका : अमरावतीसह अंपूर्ण पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या सोयाबीन पिकला परतीच्या पावसानं धुऊन टाकलंय. यावर्षी सोयाबीन आणि कापसाला अतिशय पोषक स्वरुपाचा पाऊस झाला होता. आता मात्र परतीच्या पावसानं शेतातील सोयाबीन सडायला लागलंय. सोयाबीनच्या शेंगा आणि पानांना कीड लागली. आम्ही तुरीसोबत सोयाबीन हे अंतर पिक म्हणून घेतलं होतं. आज पावसामुळं झाडाला धरलेल्या शेंगात दाणाच नाही, अशी परिस्थिती आहे, असं अंजनगाव बारी येथील शेतकरी रवींद्र मेटकर यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं. पावसामुळं सोयाबीनवर बुरशीजन्य रोग पडला आहे. ज्या झाडाना शेंगा लागल्या त्या शेंगावर अळ्यांनी हल्ला करून संपूर्ण नष्ट केले आहेत, असंदेखील रवींद्र मेटकर यांनी सांगितलं.

Amravati Rain
सोयाबीन पीकाचे नुकसान (ETV Bharat Reporter)



सोयाबीनचे दर घसरले : आता नवा हंगाम आला असला तरी सोयाबीनचे दर घसरले आहेत. त्यामुळं यावर्षी सोयाबीन उत्पादनाला योग्य दर मिळण्याची शाश्वती नाही, असं रवींद्र मेटकर म्हणाले.


सोयाबीनचा बाजार भाव आणि परिस्थिती : सोयाबीनला सध्या ४ हजार रुपये दर मिळत आहे. आधारभूत किंमत ५ हजार ६०० रुपयांच्या जवळपास आहे. आधारभूत आणि स्थानिक बाजाराच्या दरात मोठी तफावत आहे.



शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान : परतीचा पाऊस सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत असल्याचं हवामान खात्यानं सांगितलंय. अशा परिस्थित आता काढणीला आलेलं सोयाबीनमध्ये आर्द्रता भरपूर राहते. शेतकऱ्यांजवळ ही आर्द्रता कमी करण्याचं कुठलही साधन नाही. तसेच जागा नाही. गावात पीक ठेवायला शेतकऱ्यांकडे जागा नाही. यामुळं सोयाबीन शेतातून काढलं की बाजारात नेऊन विकावं लागतं. शेतमालात २५ ते ३० टक्के आर्द्रता असली की भाव मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होताय.


आणखी आठवडाभर पाऊस : संपूर्ण विदर्भात सध्या परतीचा पाऊस आहे. हा पाऊस आणखी आठवडाभर राहण्याची शक्यता आहे. अनेक भागात विजांचा प्रचंड कडकडाट होण्याचा अंदाज शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे हवामान विभाग प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी व्यक्त केलाय. आता सतत मुसळधार कोसळणारा पाऊस पिकांची मुळे खराब करू शकतो. आणखी सहा सात दिवस हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बरसेल. हा पाऊस रिमझीम किंवा मुसळधार असू शकतो. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावं, असं आवाहन अनिल बंड यांनी केलंय.



सावधातेचा इशारा : १६ आणि १७ सप्टेंबर या दोन दिवशी विदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम या जिल्ह्यात वीजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असून सावधतेचा इशारादेखील हवामान खात्यानं दिलाय.


AMRAVATI RAIN, SOYBEAN AND COTTON CROPS, परतीचा पाऊस, RETURN RAIN AMRAVATI, AMRAVATI RAIN UPDATE

