अमरावती : शहरात महाविद्यालयीन तरुण मोठ्या प्रमाणात एमडी, गांजा, ड्रग्जचं सेवन करत असल्याची भयावह वास्तविकता आहे. पोलीस दलाच्यावतीनं यावर्षीच्या सुरुवातीपासून तर आजवर अमली पदार्थांविरोधात केलेल्या कारवाईत 92 लाख 26 हजार 768 रुपयांचा माल जप्त केलाय. या पदार्थांची विक्री करणारे, बाळगणारे आणि सेवन करणारे अशा एकूण 105 जणांना अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया यांनी दिली.
पोलिसांचं ऑपरेशन व्हाईप आऊट : केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अमली पदार्थांविरोधात देशभर 13 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट दरम्यान अमलिपदर्थांविरोधात जनजागृती आणि कठोर कारवाई करण्यासाठी मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आलेत. गृह मंत्रालयाच्या या आदेशानुसार अमरावती पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीनं अमली पदार्थांविरोधात ऑपरेशन व्हाईप आऊट मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
अँटी नार्कोटिक्स सेल स्थापन : ऑपरेशन व्हाईप आऊट यशस्वी व्हावं या उद्देशानं अँटी नार्कोटिक्स सेल स्थापना करण्यात आली, अशी माहिती पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया यांनी दिली. या सेल मार्फत शहरातील शाळा, महाविद्यालयं आणि संशयित ठिकाणांची नियमित तपासणी केली जाईल. तपासणी दरम्यान कुठल्याही प्रकारचे अमली पदार्थ आढळून आल्यास त्यांच्यावर अमली पदार्थी विरोधी कायदा तसेच इतर प्रचलित कायद्यान्वये कारवाई केली जाणार आहे, असं पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया यांनी स्पष्ट केलंय. अमरावती सारख्या शहरातही परिस्थिती गंभीर असल्याबाबत पोलीस आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली.
शहरात अशी होणार जनजागृती :
- व्यसनमुक्त शहर अशी थीम असणारे पोस्टर, फ्लेक्स, मोबाईल व्हॅन डिस्प्ले शाळा, महाविद्यालय परिसर आणि मुख्य चौकात दिसतील,
- व्यसनमुक्ती केंद्र, मनोवैज्ञानिक सल्लागार तसेच आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून नियमित आणि मोफत समुपदेशन आणि मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
- शाळा, महाविद्यालये, झोपडपट्ट्या येथे सेवाभावी संस्था, मनोवैज्ञानिक सल्लागार आणि समाजातील इतर घटकांना सोबत घेऊन जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन.
अमली पदार्थ व्यसनाची लक्षणं :
- व्यक्तीच्या वर्तवणुकीत बदल.
- मुलांची शाळेत उपस्थिती कमी होणं.
- अभ्यास, खेळ व अन्य कार्यक्रमात लक्ष न लागणं.
- पॉकेटमनी वाढविण्यासाठी पालकांकडे तगादा.
- घरातील वस्तू हळूहळू गायब होणं.
- जुने मित्र सोडून नवीन मित्र बनवणं.
- बाथरूममध्ये जास्त वेळ घालवणं.
- घरात इंग्जेशन अथवा सिरिज आढळणं
- डोळे लाल, निस्तेज होणं, डोळ्याच्या खाली सूज येणं
- बोलताना अडखळणं, उभं रहाण्यास त्रास होणं
- भूक न लागणं, वजन कमी होणं.
- निद्रानाश
व्यसनाचा परिणाम :
- फुप्फूस, स्मरणशक्ती, अवयव निकामी होणं.
- अस्वस्थता, मानसिक आजार वाढतात.
पालकांनी अशी घ्यावी काळजी :
- आपल्या पाल्याला समजून घ्यावं.
- पाल्याशी मित्र म्हणून. वागा.त्याला विश्वासात घ्या.
- वाईट मित्रांची संगत करू देऊ नका.
- मुलांना वेळीच सावध करा.
- मुलांना कमी लेखू नका.
- औषधोपचार करा, मुलांच्या वेळ सांभाळा.
