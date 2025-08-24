अमरावती : बडनेरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बारीपुरा ते रेल्वे स्टेशन दरम्यान टिळकनगर परिसरात शुक्रवारी सकाळी अतुल पुरी या युवकाची हत्या करणाऱ्या तिघांसह दोन विधीसंघर्षित बालकांना पोलिसांनी अवघ्या दोन दिवसात अटक केली. या घटनेमुळं बडनेरा परिसरासह संपूर्ण अमरावती शहरात खळबळ उडाली.
वर्धा जिल्ह्यात पकडले आरोपी : या हत्याकांडात मालटेकडी परिसरातील रहिवासी साहील उर्फ गोलू हरी मोहोड (१९), नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील सावंगा येथील सक्षम विजय लांडे (१९) आणि एक विधीसंघर्षित बालक या तिघांना लपण्यासाठी मदत करणाऱ्या दोन अल्पवयीन युवकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. गुन्हे शाखेनं घटनास्थळावर असणाऱ्या सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आरोपींची ओळख पटवली. त्यानंतर तपासाची चक्रे फिरवत त्यांचा शोध घेतला. हत्येच्या घटनेनंतर आरोपी वर्धा जिल्ह्यात करंजा घाडगे गावालागत जंगल परिसरात लपल्याचं पोलिसांना समजलं यानंतर गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांच्या पथकानं या सर्व आरोपींना अटक केली.
पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई : "अमर कॉलनी परिसरातील रहिवासी अतुल पुरी यांच्या हत्येचा तपास पोलीस आयुक्त अरविंद चवरिया यांच्या मार्गदर्शानाखाली करण्यात आला. गुन्हे शाखेच्या पथकानं अवघ्या चोवीस तासात आरोपींचा शोध घेतला आणि त्यांना शनिवारी रात्री अमरावतीत आणलं," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली.
हत्येची दिली सुपारी : "मृतक अतुल पुरी हे कामानिमित्त रोज बडनेरा रेल्वे स्थानकावरून बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा इथं रेल्वेनं जायचे. शुक्रवारी सकाळी ते नेहेमीप्रमाणे रेल्वे स्थानकाकडं जात असताना दुचाकीवर आलेल्या तिघांनी त्याची हत्या केली. या हत्येसाठी कुणीतरी तिघांना सुपारी दिली होती. दुपारी देणाऱ्यालाही लवकरच ताब्यात घेऊ," असं पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय.
