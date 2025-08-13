ETV Bharat / state

अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांनी केला 'बदनाम हॉटेल'मध्ये नाश्ता; विरोधकांकडून टीकास्त्र - AMRAVATI GUARDIAN MINISTERS

अमरावती शहरात जुन्या महामार्गावर स्थित किचन 365 पब अँड बारमध्ये अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे शनिवारी नाश्ता करायला पोहोचल्यानं मोठी खळबळ उडालीय.

AMRAVATI GUARDIAN MINISTERS
अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांनी केला 'बदनाम हॉटेल'मध्ये नाश्ता (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read

अमरावती : पोलिसांच्या सातत्यानं रडारवर असणारे अमरावती शहरात जुन्या महामार्गावर स्थित किचन 365 पब अँड बारमध्ये अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे शनिवारी नाश्ता करायला पोहोचल्यानं मोठी खळबळ उडालीय. शहरात बदनाम असणारं हॉटेल पालकमंत्र्यांना कसं दिसलं, असा प्रश्न त्यांच्या राजकीय विरोधकांकडून उपस्थित केला जातोय. किचन 365 पब अँड बार या हॉटेलमध्ये अवैध प्रकार चालत असून, या हॉटेलवर पोलिसांनी दोन वेळा कारवाई करून संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल केलेत. नव्या पिढीला वाममार्गी लावण्यास या हॉटेलचा वाटा मोठा आहे. या बदनाम हॉटेलची माहिती सर्व अमरावतीकरांना असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पोलिसांच्या ताफ्यासह या हॉटेलमध्ये कसे गेलेत, याबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आलंय. विशेष म्हणजे बडनेराचे आमदार हेदेखील त्या हॉटेलमध्ये पालकमंत्र्यांसोबत चहा घेत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झालाय.

अवैध धंद्यांना राजाश्रयाचा आरोप : ज्या हॉटेलमध्ये अवैध प्रकार चालतात त्या हॉटेलमध्ये जाऊन नाश्ता करणं, चहा पिणं आणि हॉटेल मालकाची स्तुती करणारा प्रकार म्हणजे या हॉटेलमध्ये अवैध धंद्यांना राजाश्रय आहे हे स्पष्ट होतं, असा आरोप युवक काँग्रेसनं केलाय. अल्पवयीन मुलांना दारू आणि अमली पदार्थ पुरवतात. रात्रीबेरात्री या हॉटेलमध्ये चालणाऱ्या पार्टीत लहान मुलं वाम मार्गाला लागतात. अमरावतीत शहरात गुन्हेगारी वाढली असताना अशा हॉटेलमध्ये जाणं अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांनी शोभा देतं का याबाबत अमरावतीकरांमध्ये चर्चा होतेय. पालकमंत्र्यांनी या हॉटेलला भेट देणं म्हणजे सरकारचं या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला समर्थन आहे का? असा जनतेचा सवाल आहे. पालकमंत्र्यांनी या हॉटेलला भेट देण्याच्या कारणांचा खुलासा करावा किंवा या अवैध धंद्यांना सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे, असं जाहीर करावं, असं युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष वैभव देशमुख यांनी म्हटलंय.

युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष वैभव देशमुख (Source- ETV Bharat)

शिवसेना ठाकरे गटाचाही आक्षेप : अमरावती शहरात वाढलेल्या गुन्ह्यांविरोधात पालकमंत्र्यांकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा असताना पालकमंत्री स्वतःच अवैध धंद्यांना संरक्षण देत असतील तर अमरावतीत शिवसेना जबाब द्या आंदोलन करणार असा इशारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख प्रवीण हरामकर यांनीं म्हणताय. व्यसनमुक्त गुन्हेगारीमुक्त आणि सुरक्षित शहराची निर्मिती व्हावी यासाठी आम्ही कायम सज्ज आहोत असं देखील प्रवीण हरमकर यांनी स्पष्ट केलंय

Last Updated : August 13, 2025 at 5:20 PM IST

