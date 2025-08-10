Essay Contest 2025

नवनीत राणांना इन्स्टाग्रामवरून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याला छत्तीसगडमधून अटक

माजी खासदार नवनीत राणांना सोशल मीडियातून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याला अमरावती पोलिसांनी छत्तीसगडमधून अटक केली. त्याला मदत करणाऱ्या चार जणांनादेखील पोलिसांनी अटक केली.

संग्रहित-नवनीत राणा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 11:00 AM IST

अमरावती- भाजपच्या नेत्या आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांना समाज माध्यमावरून अश्लील शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या तरुणाला पकडण्यात अमरावती पोलिसांना यश आलंय.

  • तांत्रिक तपासाच्या आधारे मागोवा घेत गुन्हे शाखेच्या पथकानं आरोपीला छत्तीसगडमधील भिलाई येथून ताब्यात घेतलं. त्याला सहकार्य करणाऱ्या इतर चार जणांनादेखील ताब्यात घेण्यात आलंय.

यांना घेतलं ताब्यात- शेख इसा शेख मुसा (२८, रा. पथ्रोट, जि. अमरावती) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. शेख इसा याला पळून जाण्यास मदत करणारा त्याचा भाऊ शेख मुस्ताक शेख मुसा (३२, रा. पथ्रोट), भावसासरा मोहम्मद जाकीर शेख हसन (३७, रा. अंजनगाव सुर्जी), तसेच आरोपीला अंजनगाव येथून मालवाहू वाहनातून भिलाई येथे घेऊन जाणारा एजाज खान अहमद खान (२४, रा. पथ्रोट) आणि जुबेर सुलतान सौदागर (२१, रा. तरोडा रिद्धपूर) यांनादेखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

Amravati crime
माजी खासदार राणांना धमकी देणाऱ्याला अटक (Source- ETV Bharat Reporter)
  • नवनीत राणा यांना इन्स्टाग्राम खात्यावरून अश्लील शिवीगाळ आणि जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी इसाभाई या सोशल मीडियाच्या वापरकर्त्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.



अशी झाली अटक- गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक २ चे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी वेगवेगळी पथकं तयार केली होती. या पथकांना अंजनगाव सुर्जी, परतवाडा, नागपूर, तुमसर, तिरोडा, दूर्ग, रायपूर येथे पाठविण्यात आलं. सतत दोन दिवस माहिती काढून संकलित करण्यात आली. गोपनीय बातमीदारामार्फत आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांना आरोपीचा ठावठिकाणा सापडला. आरोपी शेख मुसा हा त्याचा जावई जफर खान उर्फ दादू इस्लाम खान (रा. भिलाई) याच्या घरी असल्याची पोलिसांना माहिती मिळाली. पोलिसांनी या ठिकाणाहून आरोपीला ताब्यात घेतलं.

  • दोघे फरार- शेख मुसा याला पळून जाण्यास मदत करणारा अब्‍दूल मलिक शेख हसन (रा. अंजनगाव सुर्जी) आणि आश्रय देणारा जफर खान हे दोघे फरार आहेत.

आवाज बुलंद करणार - आज रक्षाबंधनाच्या दिवशी मला जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. यावरून महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित आहेत, याचे उत्तर मिळालं आहे. माझा गळा कापण्याची धमकी देण्यात आली, पण मी घाबरणारी नाही. मी आवाज बुलंद करीत राहणार आहे. भावाच्या हाताला राखी बांधणारे बहिणीचे हात तेवढेच सक्षम आहेत, हे दिसून आलं आहे, अशी प्रतिक्रिया नवनीत राणा यांनी दिली.

  • नवनीत राणा यांना वाय दर्जाची सुरक्षा आहे. त्यांना ऑपरेशन सिंदूरनंतर थेट पाकिस्तानमधून जीवे मारण्याची धमकी मिळाली होती. या प्रकरणी त्यांच्या तक्रारीनंतर खार पोलिसात दाखल करण्यात आला.

