अमरावतीचा सृजल कोहळे करणार 'कन्याकुमारी ते श्रीनगर' सायकल प्रवास; 12 दिवसात जागतिक विक्रम नोंदविण्याचं लक्ष्य
सायकलपटू सृजल कोहळे 17 वर्षाखालील वयोगटात नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. येत्या मंगळवारी तो कन्याकुमारीच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून श्रीनगरच्या दिशेनं सायकल प्रवासाला सुरुवात करणार आहे.
Published : October 5, 2025 at 11:39 AM IST
अमरावती : शहरातील एका 16 वर्षीय मुलानं अनोखा विश्वविक्रम करण्याची जिद्द उराशी बाळगली आहे. कन्याकुमारी ते श्रीनगर हे तब्बल 3,600 किलोमीटरचं अंतर फक्त 12 दिवसांत सायकलवर पार करण्याचा निर्धार या मुलानं केला असून सृजल प्रवीण कोहळे असं त्याचं नाव आहे.
सृजलच्या या अद्वितीय प्रवासाला आज रविवारी अमरावतीतून औपचारिक सुरुवात झाली. कुटुंबीय, मित्रमंडळी आणि अमरावती सायकलिंग असोसिएशन यांच्यातर्फे त्याचा सत्कार करण्यात आला. त्याला आगामी विक्रमासाठी शुभेच्छाही देण्यात आल्या. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सृजलनं आपली भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "या प्रवासातून मी केवळ वैयक्तिक विक्रम नव्हे, तर अमरावती शहराचं नावही उंचावणार आहे."
सृजल कोहळे विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज : सायकलपटू सृजल कोहळे हा 17 वर्षाखालील वयोगटात नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. येत्या मंगळवारी म्हणजेच 6 ऑक्टोबर रोजी तो कन्याकुमारीच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून श्रीनगरच्या दिशेनं आपल्या ऐतिहासिक सायकल प्रवासाला सुरुवात करणार आहे. हा प्रवास साधा-सोपा नसून 3,600 किलोमीटरचं अंतर फक्त 12 दिवसांत पार करून विश्वविक्रम नोंदवण्याचं सृजलचं ध्येय आहे. विशेष म्हणजे, ही मोहीम वर्ल्ड अल्ट्रा सायकलिंग असोसिएशनच्या (World Ultra Cycling Association) नियमानुसार आखण्यात आली आहे. त्याच मान्यतेनुसार सृजल हा प्रवास पूर्ण करणार आहे.
'प्रवास सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवण्याचा प्रयत्न' : 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना सृजल म्हणाला, "मी ही संपूर्ण मोहीम वर्ल्ड अल्ट्रा सायकलिंग असोसिएशनच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार पूर्ण करणार आहे. या मोहिमेमुळे अमरावतीचं नाव राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवायचं माझं स्वप्न आहे." तसेच, "मी केवळ हा प्रवास पूर्ण करायला निघालो नाही, तर तो सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवण्याचा माझा प्रयत्न आहे," अशा शब्दांत अमरावतीचा युवक सृजलनं आपल्या सायकल मोहिमेचा निर्धार व्यक्त केला.
- वेळ हीच माझी खरी प्रतिस्पर्धक : सृजलनं स्पष्ट केलं की अनेक सायकलपटूंनी आजवर उत्तर भारतातून दक्षिण भारताकडे प्रवास केले आहेत. मात्र, सृजलचा प्रवास या पारंपरिक मार्गाच्या उलट दक्षिणेकडून उत्तर भारताकडे म्हणजेच कन्याकुमारीहून श्रीनगरकडे सुरू होणार आहे.
'गिनीज बुकात नाव नोंदवायचं आहे' : सृजलनं आपला हा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशासाठी नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंद व्हावी, यासाठी आखलेला आहे. त्याचा उद्देश "गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड" आणि "वूका (World Ultra Cycling Association)" यामध्ये आपलं नाव नोंदवण्याचा आहे.
अमरावतीकरांनी केला सत्कार : विश्वविक्रम नोंदविण्यासाठी कन्याकुमारीला निघण्यापूर्वी अमरावती शहरातील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे सृजल कोहळे याचा अमरावती सायकल असोसिएशनच्यावतीनं पुष्पहार घालून सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी अमरावती सायकल असोसिएशनचे प्रमुख डॉ. चंद्रशेखर कुलकर्णी, अतुल कळमकर आणि पोलीस उपायुक्त रमेश धुमाळ प्रमुख उपस्थित होते.
- सर्वसाधारण कुटुंबातील सायकलपटू : सायकल चालवण्याची आवड लहानपणापासून असणाऱ्या सृजलचे वडील सहकार क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आई गृहिणी असून मोठा भाऊ जेजे आर्ट्स कॉलेजमध्ये प्रथम वर्षाला शिकत आहे. सृजल अमरावतीतील विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेत बारावी (विज्ञान शाखा) वर्गात शिक्षण घेत आहे.
