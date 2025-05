ETV Bharat / state

पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी अजूनही मोकाट म्हणून मला तो आनंद अजून मिळालेला नाही - अमित ठाकरे - AMIT THACKERAY ON OPERATION SINDOOR

Published : May 7, 2025

पुणे : भारतीय सैन्य दलानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला करुन पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला. भारतीय सैन्य दलाच्या जवानांनी पाकिस्तानमधील 9 दहशतवादी तळांवर केलेल्या या हल्ल्यात अनेक दहशतवादी मारण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. भारतीय सैन्याने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर देशभरात आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे. 'त्या' दहशतवाद्यांना मारा : 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "भारतीय सैन्याचा आम्हाला अभिमान आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर जेवढं दुःख मला झालं होतं तेवढं समाधान आज मला मिळत नाहीये कारण ते दहशतवादी अजूनही फिरत आहेत. पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी अजूनही मोकाट फिरत आहेत, म्हणून मला तो आनंद मिळालेला नाही. न्याय तेव्हा मिळेल जेव्हा ते दहशतवादी मारले जातील." Amit Thackeray (Amit Thackeray)

