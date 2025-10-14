"तुम्ही बोट घातलं तर आम्ही...."; अमित ठाकरे यांचा 'अभाविप'ला कडक इशारा
वाडिया महाविद्यालयामध्ये लावलेल्या 'अभाविप'च्या पोस्टरविरोधात 'मनविसे' आक्रमक झालीय. मनविसेचे अध्यक्ष अमित ठाकरेंनी पुण्यात येऊन अभाविपवर टीका तसंच पोलीस आयुक्तांशी चर्चा केली.
Published : October 14, 2025 at 2:59 PM IST
पुणे : पुण्यातील वाडिया महाविद्यालयामध्ये अभाविपकडून 'बॉयकॉट महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना' अशा मजकुराचं पोस्टर सोमवारी लावल्याची घटना घडली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ मनविसेनं अभाविपच्या कार्यालयात घुसून 'पॉवर ऑफ मनविसे' असं पोस्टर लावलं. यासह अभाविपच्या कार्यालयाला टाळं लावलं. यानंतर मनविसेच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे पुणे दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याशी घडलेल्या प्रकाराबाबत चर्चा केली. यानंतर अमित ठाकरेंनी माध्यमांशी बोलताना अभाविपवर जोरदार टीका केली.
ॲक्शनला रिॲक्शन येणार : "ते सत्तेत असले आणि कितीही दबाव टाकला तरी काही फरक पडणार नाही, हे दाखवायला मी आलोय. आमची संघटना अतिशय चांगलं काम करत असून, तुम्ही बोट घातलं तर आम्ही हात घालणार, ॲक्शनला रिॲक्शन येणार," असं म्हणत अमित ठाकरे यांनी अभाविपवर टीका केली.
नेमकं काय आहे प्रकरण? : पुण्यातील वाडिया महाविद्यालय इथं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) माध्यमातून 'बॉयकॉट मनविसे'सह दोन संघटना बॅन असं पत्रक लावलं होतं. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आक्रमक झाली. त्यांनी सदाशिव पेठेतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या मुख्य कार्यालयाला टाळे ठोकून जोरदार आंदोलन केलं होतं. या प्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी मंगळवारी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुंभार यांची भेट घेत या प्रकरणाबाबत चर्चा केली.
...तर त्यांची सर्व कार्यालयं बंद करावी लागतील : "आम्हाला कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवायची नाही. कायदा हा सगळ्यांसाठी समान असला पाहिजे. दुसऱ्यांच्या कामात येण्यापेक्षा स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करा. काल एका कार्यालयाला टाळं ठोकलं आहे. त्यांनी लावलेल्या पोस्टरबाबत मी पोलीस आयुक्तांशी बोललो आहे. या प्रकरणाचं सीसीटीव्ही फुटेज आहे. यातील ती मुलं त्या संघटनेची निघाली तर त्यांची सर्व कार्यालयं बंद करावी लागतील. यापुढं जर आम्ही पोस्टर लावले आणि बॉयकॉट अभाविप लिहिलं तर चालेल का? तसंच या पुढं आमची अशीच रिएक्शन मिळणार," अशी तिखट प्रतिक्रिया अमित ठाकरे यांनी दिली.
पुण्यात भीषण परिस्थिती : "पुण्याची परिस्थिती भीषण झाली आहे. ड्रग आणि अत्याचाराच्या अनेक घटना घडत आहेत. पोर्शे अपघातात दोन मुलांना उडवलं. त्याचं काय झालं? त्याच पुण्यात आज भीषण परिस्थिती आहे. यावर फक्त पोलीस आयुक्त काम करू शकतात. हे आज मी त्यांना सांगून आलो आहे. अठरा वर्षाखालील मुलांना ड्रग्स, दारू देत असाल तर हे भीषण आहे. याची आम्ही लिस्ट तयार करणार आहोत," असा इशाराही अमित ठाकरे यांनी दिला.
