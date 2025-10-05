'हे' कार्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनुयायीच करू शकतात; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचं विरोधकांवर टीकास्त्र
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी अहिल्यानगरमध्ये बोलताना विरोधकांवर टीका केली तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिवाळीबद्दल केलेल्या आवाहनाची माहिती दिली. यासह केंद्रानं महाराष्ट्राला मदत दिल्याबद्दल सांगितलं.
Published : October 5, 2025 at 8:22 PM IST
अहिल्यानगर : देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवारी महाराष्ट्राच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी शिर्डीतील साईबाबा मंदिरात दर्शन घेतलं. यानंतर अहिल्यानगरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र डागलं.
'हे' कार्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनुयायीच करू शकतात : "अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव बदलून पुण्यश्लोक अहिल्यानगर असं ठेवलं आहे. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा भाजपा आणि शिवसेना सरकारनं ऐतिहासिक निर्णय घेत औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि अहमदनगरचं नाव अहिल्यानगर असं केलं. हे कार्य तेच करू शकतात जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनुयायी आहेत. जे लोक औरंगजेबाच्या विचारांना पुढं नेत होते. त्यांच्यात औरंगाबादचं नाव बदलण्याची हिंमत नव्हती," असं म्हणत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर टीका केली.
इंद्र देवानं महाराष्ट्रावर मोठं संकट पाठवलंय : "इंद्र देवानं यंदा महाराष्ट्रावर मोठं संकट पाठवलं आहे. तब्बल 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र सरकारला 3,132 कोटी रुपयांची मदत दिली असून यापैकी 1,661 कोटी रुपये एप्रिल महिन्यातच दिलेत. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार ही त्रिमूर्ती आहे. या तिघांपैकी एकही बनिया नाही. मात्र हे तिघेही बनियापेक्षा पक्के आहेत," असं अमित शाह कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं आवाहन केलय : "मला पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील आणि पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यांच्या उद्घाटनासाठी बोलवलं होतं. त्यावेळी मला तिघांनीही विचारलं की, केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काय मदत करणार? त्यावर मी सांगितलं, तुम्ही सविस्तर अहवाल तयार करून पाठवा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केलंय की, यंदाच्या दिवाळीला एकही विदेशी वस्तू खरेदी करायची नाही. देशातील 140 कोटी लोकांनी एक संकल्प करावा. आपल्या देशात तयार होणाऱ्या वस्तूच आपण खरेदी करू आणि व्यापारही भारतातच करू. जर आपण हे पाळलं तर आपला देश 2046 पर्यंत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचेल. जगभरातील लोकांना व्यापारासाठी भारतात यावं लागेल," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
