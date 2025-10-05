नुकसानीचा प्रस्ताव तातडीनं केंद्र सरकारकडं पाठवण्याचे अमित शाहांचे निर्देश; एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याकडून कौतुक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे शिर्डी दौऱयावर होते. यावेळी झालेल्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं कौतुक केलं.
Published : October 5, 2025 at 5:12 PM IST
शिर्डी : राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची शिर्डीत रात्री बैठक झाली. राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश अमित शाह यांनी दिलं आहेत. "आम्ही राज्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे मागवले असून, शेतकऱ्यांना राज्याबरोबर केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळेल," असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
सहकारी साखर उद्योगाला नवी दिशा : "पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर येथे स्थापन केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सहकारी साखर उद्योगाला नवी दिशा मिळाली. महाराष्ट्र खऱ्या अर्थानं समृद्ध झाला आणि शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळू लागला," असे अजित पवार म्हणाले.
अमित शाह यांनी कर माफ केला : महाराष्ट्राच्या समृद्धीत मोलाचा वाटा असलेल्या सहकारी साखर उद्योगावर दुर्दैवाने 1985 साली पासून इनकम टॅक्स म्हणजेच प्राप्तिकर लावण्यात आला. अनेक वर्षा अनेकांनी हा कर रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अर्थमंत्र्यांना आम्ही भेटलो. तरीही हा कर रद्द होत नव्हता. यामुळं साखर उद्योग आणि उत्पादक अडचणीत आले होते. मात्र, देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शाह झाल्यानंतर त्यांनी याची दखल घेतली आणि तातडीने सारख कारखान्यांना प्राप्तिकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमित शाहांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सुमारे 9500 कोटी रुपयांचा साखर कारखान्यांवरील कर माफ झाल्याने साखर उद्योगाला एक नवीन संजीवनी मिळाली असल्याचं सांगत लाखो उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार राज्याच्या मदतीला नेहमी येतं : "राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रावर कोणतेही संकट आले तर केंद्र सरकार पूर्ण ताकदीने उभे राहते. आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर उभे आहोत. मात्र, केंद्र सरकारनेही आम्हाला मदत करावी," असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. "ज्यावेळी महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे मदत मागितली, त्या त्यावेळी केंद्र सरकारने मोकळ्या हाताने मदत केली आहे. आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार मदत करेल," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलाय. 2010 साली पूर्वीच्या सरकारने महाराष्ट्राला 2 लाख कोटी रुपयांची मदत केली होती. परंतु, 2014 नंतर केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून आतापर्यंत महाराष्ट्राला अनेक प्रकल्पांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांची मदत केली आहे," असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
