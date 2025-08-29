मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज 29 आणि 30 ऑगस्ट रोजी दोन दिवसीय मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या दौऱ्यादरम्यान ते लालबागच्या राजाचं दर्शन घेणार आहेत तसेच भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी रणनीती आखणार आहेत.
29 ऑगस्ट रोजी रात्री 8.50 वाजता अमित शाह मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचणार आहेत. त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. मलबार हिल इथल्या सह्याद्री अतिथीगृहावर त्यांचा मुक्काम आहे. रात्री उशिरा अमित शाह मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चर्चा करणार आहेत. ही बैठक मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं देखील महत्त्वाची मानली जात आहे.
लालबागच्या राजावर श्रद्धा : अमित शाह यांची गणेशोत्सवाप्रती विशेष श्रद्धा आहे. दरवर्षी ते लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी येत असतात. यंदा 30 ऑगस्टला ते लालबागच्या राजाचं दर्शन घेतील. याशिवाय ते अंधेरी (पूर्व) इथल्या श्रीमोगरेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला भेट देणार आहेत. तसंच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी गणरायाचं दर्शन घेणार आहेत.
भाजपा नेत्यांसोबत बैठक : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. नवनिर्वाचित मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांच्याशी ते स्वतंत्रपणे संवाद साधणार आहेत. या बैठकीत मुंबईतील सध्याची राजकीय परिस्थिती, ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्यामुळं महायुतीवर होणारे संभाव्य परिणाम, पक्षविस्ताराचं धोरण आणि निवडणुकीसाठी नवनिर्वाचित अध्यक्षांचं व्हिजन यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. याशिवाय, शाह हे इतर वरिष्ठ नेत्यांशीही संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं 'ई-टीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
मराठा आंदोलनामुळं पोलिसांवर ताण : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा आंदोलक मुंबईतील आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. या आंदोलनामुळं शहरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आलाय. याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दोन दिवसीय मुंबई दौऱ्यामुळं पोलीस यंत्रणेसमोर दुहेरी आव्हान उभं आहे. शाह यांच्या दौऱ्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा कुमक तैनात करावी लागणार असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
