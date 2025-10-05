कोपरगावमध्ये अमित शाहांसमोर कोल्हेंना फडणवीसांचा शब्द; म्हणाले "तुमचं राजकीय भवितव्य आम्ही उज्वल करू"
विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीत जागा न मिळाल्यानंतरही कोल्हेंनी संयम राखला. अमित शाह, फडणवीस यांनी राजकीय पुनर्वसनाचं आश्वासन दिल्यानं समर्थकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालं.
Published : October 5, 2025 at 8:41 PM IST
अहिल्यानगर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती झाल्यानं कोपरगाव विधानसभेच्या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आशुतोष काळे आणि त्यांचे कट्टर राजकीय विरोधक भाजपाच्या स्नेहलता कोल्हे या दोघांनीही दावा केला होता. त्यानंतर युतीत ही जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला गेल्यानं भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कोल्हेंना बंड करण्यापासून रोखलं. त्यावेळी कोल्हेंनी थांबण्याची भूमिका घेत युती धर्म पाळला होता. दरम्यान, रविवारी (5 ऑक्टोबर) कै. शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या समोर राजकीय भवितव्याबद्दल आश्वासन दिलं.
जे कोल्हेंच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात तेच अमित शाहांच्या मनात : महायुती धर्म पाळल्यानंतर कोल्हे परिवारानं थेट दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी कोल्हे परिवारानं राजकीय पुनर्वसनाची मागणी केली होती. दरम्यान, रविवारी अमित शाह यांच्या हस्ते कै. शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यानं सुरू केलेल्या बायोगॅस अर्थात सीएनजी गॅस निर्मिती करणाऱ्या भारतातील पहिल्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करण्यात आलं. त्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही कोल्हे परिवारानं युती धर्म पाळल्याबद्दल त्यांचे आभार मानत म्हणाले, "कोल्हेंच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात जे आहे, तेच अमित शाहांच्या मनात आहे."
कोल्हे समर्थकांच्या अंगात पुन्हा संचारलं नवचैतन्य : "कोपरगावची जागा महायुतीमध्ये अजित पवारांकडं गेली. त्यावेळी कोल्हे परिवाराला थांबायला सांगितलं आणि ते थांबले. त्यांच्या राजकीय भवितव्याची आम्ही आणि अमित शाह काळजी घेणार आहोत. तुमचं राजकीय भवितव्य चांगलं होईल," असा जाहीर शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात दिला. त्यामुळं कोल्हे समर्थकांच्या अंगात पुन्हा नवचैतन्य संचारलं असून माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांचे पुत्र विवेक कोल्हे यांचं राजकीय पुनर्वसन कसं होणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
विखेंच्या विरोधात कोल्हेंना ताकद : भाजपा नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि कोल्हे परिवारात मागील विधानसभा निवडणुकीत निर्माण झालेला संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. कारण स्नेहलता कोल्हे भाजपाच्या उमेदवार असतानाही विखेंनी त्यांच्या प्रचाराकडं दुर्लक्ष केल्यानं त्यांच्या पराभवाला हातभार लागल्याची चर्चा होती. दरम्यान, रविवारी लोणीतील विखेंच्या कार्यक्रमानंतर अमित शाह थेट कोपरगावच्या कोल्हे यांच्या कार्यक्रमाला हजर राहिले. त्यांच्या उपस्थितीत अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हेंचं कौतुक करत राजकीय पुनर्वसनाची घोषणा केल्यानं विखेंच्या विरोधात कोल्हेंना ताकद दिली जात असल्याचं बोललं जात आहे.
