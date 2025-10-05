केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहिल्यानगर दौऱ्यावर, शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं घेतलं दर्शन!
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज शिर्डीत साईबाबांची पाद्यपूजा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहीले.
अहिल्यानगर : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज रविवारी (5 ऑक्टोबर) राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आज अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी, राहाता आणि कोपरगाव या ठिकाणी विविध कार्यक्रम होणार आहेत. शाह यांनी त्यांची दौऱ्याची सुरुवात सकाळी शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात जाऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
अमित शाह यांच्या हस्ते पाद्यपूजा : साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते साईबाबांची पाद्यपूजा करण्यात आली. तसेच 'शिर्डी माझं पंढरपूर' ही छोटी आरतीही पार पडली. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं अमित शाह यांचा साई शॉल आणि साईबाबा मूर्ती देऊन मनोभावे सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, जलसंपदा आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
अमित शाह यांच्याहस्ते विकास कामांचं उद्धाटन : साईबाबांच्या दर्शनानंतर अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री लोणीकडे रवाना झाले. प्रवरानगर येथील विखे पाटील साखर कारखान्याच्या विस्तारित कामाचं उद्घाटन करण्यात आलं. यानंतर लोणी येथे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे आणि पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यांचे अनावरण करण्यात आले. तसेच लोणी बाजारतळ येथे अमित शाह यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावादेखील पार पडणार आहे.
शेतकरी मेळाव्याला उपस्थित राहणार : यानंतर अमित शाह आणि सर्व मंत्री कोपरगावकडे रवाना होतील. कोपरगाव येथील कै. शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यानं उभारलेल्या देशातील पहिल्या सीएनजी प्रकल्पाचं उद्घाटन अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अमित शाह सहकार आणि शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करणार आहेत. कार्यक्रमानंतर अमित शाह शिर्डी विमानतळावरून विशेष विमानाने दिल्लीकडे रवाना होतील. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं मंदिर परिसरात आगमन झाल्यानंतर भाविकांसह भाजपा कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणांनी त्यांचं स्वागत केलं. घोषणाबाजीनं मंदिर परिसर दुमदुमून गेला होता.
