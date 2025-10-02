अमेरिकन रोबोटिक हत्तीण ‘एली’ येतेय विद्यार्थ्यांच्या भेटीला
छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय आणि राजे शिवाजी महाराज विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकन रोबोटिक हत्तीण एली प्रत्यक्ष हत्ती पाहण्याचा अनुभव देण्यासाठी येत आहे.
Published : October 2, 2025 at 1:43 PM IST
मुंबई : मुंबईतील धारावी परिसरात 3 ऑक्टोबर रोजी एक वेगळाच उपक्रम साकारतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय आणि राजे शिवाजी महाराज विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकन रोबोटिक हत्तीण एली प्रत्यक्ष हत्ती पाहण्याचा अनुभव देण्यासाठी येत आहे. हा उपक्रम महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्टने आयोजित केला असून, आशियात प्रथमच शालेय स्तरावर असा शो होणार आहे.
शोचा उद्देश पर्यावरण शिक्षण अधिक प्रभावी बनवणे : एली म्हणजे जिवंत हत्तीण नसली तरी तिची रचना आणि हालचाली इतक्या हुबेहूब आहेत की, ती खऱ्याखुऱ्या हत्तीप्रमाणेच भासते. 6.7 फूट उंची आणि 4.7 फूट रुंद असलेली ही हत्तीण कान हलवते, सोंड हलवते, तिची त्वचा स्पर्श केल्यावर थरथरते आणि तिचे डोळेही नैसर्गिक वाटतात. मुलांना या हत्तिणीशी थेट संवाद साधता येणार आहे. विशेष म्हणजे अभिनेत्री दिया मिर्झाने या हत्तिणीसाठी आवाज दिला असून, ती विद्यार्थ्यांशी तिच्या स्वरात बोलणार आहे. या शोचा उद्देश पर्यावरण शिक्षण अधिक प्रभावी बनवणे आहे. जंगलातील प्राण्यांचा अधिवास, प्राण्यांचे महत्त्व, तसेच मानव आणि निसर्ग यांचे नाते एलीच्या निमित्ताने मुलांसमोर जिवंत स्वरूपात येणार आहे. हत्तींसारख्या प्राण्यांचे संरक्षण का आवश्यक आहे, जंगल नष्ट झाल्यास त्याचा जीवसृष्टीवर कसा परिणाम होतो, या प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दाखवता येणार आहेत.
बालपणापासूनच संवेदनशीलता आणि जागरूकता वाढवणे आवश्यक : धारावीतील मुलांसाठी हा अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. झोपडपट्टीचा परिसर, दैनंदिन संघर्ष आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावात वाढणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा असा सजीव दाखला त्यांच्या कल्पनाशक्तीला पंख देणार आहे. या शोमुळे मुलांची जिज्ञासा वाढेल, संवेदनशीलता विकसित होईल आणि प्राण्यांविषयी करुणा निर्माण होईल, असा विश्वास महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्टचे चेअरमन आणि माजी आमदार बाबुराव माने यांनी व्यक्त केलाय. अशा प्रकारचे उपक्रम शिक्षण व्यवस्थेला नवे मार्ग देतात. फक्त पाठ्यपुस्तकापुरते ज्ञान मर्यादित न ठेवता विज्ञान आणि पर्यावरण थेट अनुभवाद्वारे शिकवण्याची ही संधी आहे. आज हवामान बदल, जंगलांची नासधूस, प्राण्यांचे लुप्त होणे ही गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे बालपणापासूनच संवेदनशीलता आणि जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे, असे शाळेच्या मुख्याध्यापिका स्वाती होलमुखे यांनी स्पष्ट केलंय.
