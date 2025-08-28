ETV Bharat / state

अमेरिकेने कर वाढवला, भारत पर्याय शोधणार; खासदार डॉ भागवत कराड यांची माहिती - MP BHAGWAT KARAD ON US TAX

अमेरिकेनं भारतावर लादलेल्या करामुळं भारतातील उद्योगावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असं म्हणत खासदार डॉ भागवत कराड यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर विश्वास व्यक्त केला.

MP BHAGWAT KARAD ON US TAX
ईटीव्ही भारतशी बोलताना खासदार डॉ भागवत कराड (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : अमेरिकेनं भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 50% टक्के कर आकारल्यानं मोठा परिणाम उद्योगांवर होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र अमेरिकेशिवाय इतर देशांशी चर्चा सुरू असून तिकडं अधिक उत्पादन पाठवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळं कोणत्याही उद्योग किंवा व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. भारत कोणाच्याही दबावाखाली निर्णय न घेणारा देश आहे, अशी माहिती खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

केंद्र सरकार सरकारात्मक : खासदार डॉ भागवत कराड यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर विश्वास व्यक्त केला. "भारतीय निर्यात वस्तूंवर ट्रम्प सरकारनं अधिक कर आकारला आहे. याचा सुरुवातीला थोडा परिणाम जाणवेल. मात्र त्यानंतर सर्व व्यवस्थित होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतर्क आहेत, ते चीन आणि जपानसारख्या देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. तिथं व्यापारसंदर्भात चर्चा होणार आहे. एक दार बंद झालं तर दुसरं उघडत असतं. इकडच्या बाजार पेठेत परिणाम झाला तरी दुसऱ्या देशांच्या बाजारपेठा आपल्यासाठी खुल्या होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला आहे, आपण जर त्यांना प्रतिसाद दिला तर नक्कीच आपली बाजारपेठ भक्कम होईल. उद्योगांना तोटा होणार नाही," असा विश्वास खासदार डॉ भागवत कराड यांनी व्यक्त केला.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना खासदार डॉ भागवत कराड (ETV Bharat Reporter)

तज्ज्ञ करतात बाजारपेठांचा अभ्यास : "अमेरिकेनं घेतलेल्या निर्णयामुळं चिंता व्यक्त करण्याची गरज नाही. केंद्रीय नेतृत्व सक्षम आहे. औषधी उद्योग असेल किंवा इतर उद्योग त्या त्या विभागांचे तज्ज्ञ इतर देशातील बाजारपेठांचा अभ्यास करत आहेत. इतर देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्यानं आपल्या देशात तयार झालेल्या वस्तू त्या देशांमध्ये पाठवल्या जातील. त्यामुळं कोणत्याही उद्योग किंवा व्यापाराला नुकसान होणार नाही," अशी ग्वाही खासदार डॉ भागवत कराड यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकार : एकीकडं अमेरिकेनं निर्यात शुल्क वाढवल्यानंतर भारतानं मात्र येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्क स्थगित केलं. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव मिळणार नाही अशी शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली. यावर, "या निर्णयाबद्दल अधिक बोलणार नाही. केंद्र सरकार योग्य निर्णय घेईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार शेतकऱ्यांचं हित नेहमीच पाहतं. आयात शुल्क असो की निर्यात शुल्क शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय सरकार घेते. त्यांचा फायदा पाहते", असं म्हणत खासदार कराड यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली.

अमेरिकेच्या दबावाखाली येणार नाही : "अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करू नये. मात्र जर रशिया इतरांपेक्षा आम्हाला 50% टक्के सवलतीच्या दरात तेल देतं. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असेल तर आम्ही का नाही घ्यायचं? भारत मोठा देश आहे. तो कोणाच्या दबावाखाली निर्णय घेणार नाही. आम्ही स्वावलंबी होणार, सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यावा. आपला व्यापार नक्की वाढेल," असा विश्वास डॉ भागवत कराड यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केला.

हेही वाचा :

  1. कबुतरांसाठी आंदोलनाला परवानगी, मग मराठा समाजाला का नाही?; संजय राऊतांचा सवाल
  2. जरांगेंच्या मुंबई मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत खलबतं; दानवेंच्या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
  3. गणेशानं सुबुद्धी दिली, उद्धव-राज एकत्र येण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया, वर्षा बंगल्यावर गणरायाचं आगमन

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : अमेरिकेनं भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 50% टक्के कर आकारल्यानं मोठा परिणाम उद्योगांवर होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र अमेरिकेशिवाय इतर देशांशी चर्चा सुरू असून तिकडं अधिक उत्पादन पाठवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळं कोणत्याही उद्योग किंवा व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. भारत कोणाच्याही दबावाखाली निर्णय न घेणारा देश आहे, अशी माहिती खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

केंद्र सरकार सरकारात्मक : खासदार डॉ भागवत कराड यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर विश्वास व्यक्त केला. "भारतीय निर्यात वस्तूंवर ट्रम्प सरकारनं अधिक कर आकारला आहे. याचा सुरुवातीला थोडा परिणाम जाणवेल. मात्र त्यानंतर सर्व व्यवस्थित होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतर्क आहेत, ते चीन आणि जपानसारख्या देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. तिथं व्यापारसंदर्भात चर्चा होणार आहे. एक दार बंद झालं तर दुसरं उघडत असतं. इकडच्या बाजार पेठेत परिणाम झाला तरी दुसऱ्या देशांच्या बाजारपेठा आपल्यासाठी खुल्या होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला आहे, आपण जर त्यांना प्रतिसाद दिला तर नक्कीच आपली बाजारपेठ भक्कम होईल. उद्योगांना तोटा होणार नाही," असा विश्वास खासदार डॉ भागवत कराड यांनी व्यक्त केला.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना खासदार डॉ भागवत कराड (ETV Bharat Reporter)

तज्ज्ञ करतात बाजारपेठांचा अभ्यास : "अमेरिकेनं घेतलेल्या निर्णयामुळं चिंता व्यक्त करण्याची गरज नाही. केंद्रीय नेतृत्व सक्षम आहे. औषधी उद्योग असेल किंवा इतर उद्योग त्या त्या विभागांचे तज्ज्ञ इतर देशातील बाजारपेठांचा अभ्यास करत आहेत. इतर देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्यानं आपल्या देशात तयार झालेल्या वस्तू त्या देशांमध्ये पाठवल्या जातील. त्यामुळं कोणत्याही उद्योग किंवा व्यापाराला नुकसान होणार नाही," अशी ग्वाही खासदार डॉ भागवत कराड यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकार : एकीकडं अमेरिकेनं निर्यात शुल्क वाढवल्यानंतर भारतानं मात्र येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्क स्थगित केलं. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव मिळणार नाही अशी शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली. यावर, "या निर्णयाबद्दल अधिक बोलणार नाही. केंद्र सरकार योग्य निर्णय घेईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार शेतकऱ्यांचं हित नेहमीच पाहतं. आयात शुल्क असो की निर्यात शुल्क शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय सरकार घेते. त्यांचा फायदा पाहते", असं म्हणत खासदार कराड यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली.

अमेरिकेच्या दबावाखाली येणार नाही : "अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करू नये. मात्र जर रशिया इतरांपेक्षा आम्हाला 50% टक्के सवलतीच्या दरात तेल देतं. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असेल तर आम्ही का नाही घ्यायचं? भारत मोठा देश आहे. तो कोणाच्या दबावाखाली निर्णय घेणार नाही. आम्ही स्वावलंबी होणार, सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यावा. आपला व्यापार नक्की वाढेल," असा विश्वास डॉ भागवत कराड यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केला.

हेही वाचा :

  1. कबुतरांसाठी आंदोलनाला परवानगी, मग मराठा समाजाला का नाही?; संजय राऊतांचा सवाल
  2. जरांगेंच्या मुंबई मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत खलबतं; दानवेंच्या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
  3. गणेशानं सुबुद्धी दिली, उद्धव-राज एकत्र येण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया, वर्षा बंगल्यावर गणरायाचं आगमन

For All Latest Updates

TAGGED:

MP DR BHAGWAT KARADINDIA US TRADEडॉ भागवत कराडशेतकऱ्यांच्या हिताचं सरकारMP BHAGWAT KARAD ON US TAX

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.