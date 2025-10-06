मुंबई पालिकेत सत्तेवर आल्यास Gen Z विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करणार, अमित साटम यांची घोषणा
इंडियाज इंटरनॅशनल मुव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स या संघटनेनं यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अमित साटम बोलत होते.
Published : October 6, 2025 at 6:24 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आल्यास महापालिका प्रशासनात तरुणांना (Gen Z) सहभागी करून घेण्यासाठी इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करू, अशी घोषणा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी सोमवारी (6 ऑक्टोबर) केली. तसंच या कार्यक्रमाद्वारे तरुण विद्यार्थी शहरी नियोजन आणि महापालिका प्रशासन सुधारण्यासाठी योगदान देतील, असं त्यांनी सांगितलं.
Gen Z विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रम : इंडियाज इंटरनॅशनल मुव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स या संघटनेनं यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अमित साटम बोलत होते. यावेळी त्यांनी प्रथम मतदार असणाऱ्या Gen Z तरुणांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "बीएमसी निवडणुकीनंतर आम्ही सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासनात रस असलेल्या Gen Z विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. याअंतर्गत मुंबईच्या 24 प्रशासकीय वॉर्डांमध्ये प्रत्येकी दोन आणि बीएमसी मुख्यालयात दोन असे एकूण 50 इंटर्न नियुक्त केले जातील. या तरुणांना महापालिका व्यवस्थेचे निरीक्षण करणं, सुधारणा सुचवणं आणि शहरी नियोजन व प्रशासन मजबूत करण्यासाठी संशोधन पेपर तयार करण्याची संधी मिळेल."
पूरस्थिती रोखण्यासाठी अभ्यास गट : याशिवाय, आमदार साटम यांनी मुंबईतील पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी आयआयटी आणि व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेला अभ्यास गट स्थापन करण्याची घोषणा केली. हा गट माजी महापालिका आयुक्त आणि पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाच्या माजी मुख्य अभियंत्यांचे मत घेईल. मुंबईच्या भूप्रदेशरचना आणि सरासरी वार्षिक पावसाचे विश्लेषण करून, मुंबईसारखा पाऊस अनुभवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शहरांशी तुलना करत प्रभावी पूरनियंत्रण योजना आखल्या जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या कार्यक्रमादरम्यान आमदार अमित साटम यांनी रस्ते, पूर, मोकळ्या जागा, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, पदपथ आणि सुरक्षितता यासारख्या मुंबईतील विविध समस्यांवरही भाष्य केलं आणि शहराविषयीचे आपलं व्हिजन मांडलं.
