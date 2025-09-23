ETV Bharat / state

मुंबईत अ‍ॅमेझॉनचं डेटा सेंटर; पहिल्या टप्प्यात 8.3 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या मुंबईतल्या डेटा सेंटरचं ऑनलाइन भूमिपूजन करण्यात आलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 2:49 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र हा देशातला गुंतवणुकीचा हॉटस्पॉट आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस इथं झालेल्या जागतिक अर्थ परिषदेत महाराष्ट्रानं सर्वात जास्त गुंतवणूक मिळवली. तिथंच अ‍ॅमेझॉननं 'क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर'साठी मोठी गुंतवणूक करण्याचा करार केला होता. आता अ‍ॅमेझॉन ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात आणतंय. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या मुंबईतल्या डेटा सेंटरचं ऑनलाइन भूमिपूजन करण्यात आलं. या माध्यमातून अमेझॉन पहिल्या टप्प्यात 8.3 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.

दरम्यान, वर्षा निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या पब्लिक पॉलिसीचे जागतिक उपाध्यक्ष मायकल पुंके, दक्षिण आशिया व भारताचे अध्यक्ष संदीप दत्ता, आशिया पॅसिफिकचे संचालक विक्रम श्रीधरन, भारतातल्या पायाभूत सुविधांचे संचालक आदित्य चौधरी, तसंच गायत्री प्रभू, शुभंकर दास, रीना मरांडा उपस्थित होते.

परवानग्यांचा कालावधी कमी होणार - मुख्यमंत्री
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्य सरकार उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करणं सोपं व्हावं म्हणून वेगवेगळ्या योजना राबवतंय. परवानग्यांचा कालावधी कमी करणं, प्रक्रिया सुलभ करणं यासाठी 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' वॉर रूमच्या माध्यमातून जलद काम होतंय. उद्योजकांना त्यांच्या प्रस्तावांवर 'रिअल टाइम' माहिती मिळावी म्हणूनही व्यवस्था केली जातंय."

मुख्यमंत्री अमेझॉनच्या मुख्यालयाला भेट देणार!

  • यावेळी, अ‍ॅमेझॉनच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांना अमेरिकेतल्या सिएटल इथल्या कंपनीच्या मुख्यालयाला भेट देण्याचं निमंत्रण देण्यात आलं. राज्यात वीज, पाणी, शिक्षण, कौशल्य विकास यासारख्या क्षेत्रांत अ‍ॅमेझॉनच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून चालणाऱ्या उपक्रमांची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
  • शिवाय, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अ‍ॅमेझॉनच्या 'थिंक बिग मोबाईल व्हॅन'चा हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन झालं. ही भारतातली पहिली मोबाईल स्टेम लॅब आहे, जी मुंबईतल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं संशोधन आणि नव्या कल्पनांद्वारे शिक्षित करणार आहे.

