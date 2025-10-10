राज्यातील 90 टक्के शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांची पूर्तता, प्रशासनाच्या कामावर हायकोर्टाचे समाधान
राज्यातील जवळपास 1,08,169 शाळांपैकी 88, 256 शाळांनी पूर्ण केलेल्या सुरक्षा उपाय योजनांची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलीय.
Published : October 10, 2025 at 5:53 PM IST
मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय (जीआर) गंभीरतेनं घेण्यात आलाय. राज्यातील जवळपास 1,08,169 शाळांपैकी 88, 256 शाळांनी पूर्ण केलेल्या सुरक्षा उपाय योजनांची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलीय. राज्याच्या शिक्षण विभागानं जीआरची माहिती सर्व शिक्षण मंडळांना दिलीय. यात अद्याप दूर खेड्यातील आश्रम शाळांचा डेटा समाविष्ट नसला तरी येत्या 15 ऑक्टोबरपर्यंत उर्वरित सर्व डेटा अपलोड केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकाच्यावतीनं शक्रवारी मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली.
कमी वेळात डेटा गोळा केल्याबद्दल हायकोर्टाकडून समाधान व्यक्त : यासंदर्भात उपलब्ध माहिती लोकांमध्ये जाहीर करा, जणेकरून पालकांपर्यंत ती पोहचेल आणि जातीनं आपल्या पाल्याच्या शाळेतील माहिती तपासून पाहतील. तसंच शालेय शिक्षण विभागानंही शाळांना अचानक भेट देत केलेल्या कामाची वेळोवळी पाहाणी करावी, असं मत शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी व्यक्त केलं. तूर्तास प्रशासनाच्या या कामावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनवणी 8 आठवड्यांकरता तहकूब केलीय. दरम्यान, उर्वरित शाळांनी शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर मागितलेली सर्व माहिती अपलोड करावी, असे आदेश हायकोर्टानं कायम ठेवत प्रशासनानं वेबसाईट वेळोवेळी अपडेट करावी, असेही निर्देश शालेय शिक्षण विभागाला दिलेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या जीआरमधील सूचनांची अंमलबजावणी सर्व शाळांनी काटेकोरपणे करणं बंधनकारक आहे.
काय आहे याचिका? : बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुरड्या शालेय विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेची दखल घेत हायकोर्टानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी हायकोर्टात माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळांनी केलेल्या विविध उपाय योजनांची माहिती सरकारी वेब पोर्टलवर अपलोड केली जातेय. 24 सप्टेंबर रोजी त्यासाठी एक लिंक तयार करण्यात आलीय. ज्यावर अद्याप 80 टक्के शाळांनी त्यांची माहिती अपलोड केलीय. सध्या ही माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध नाही. याची नोंद घेत मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला 9 ऑक्टोबरपर्यंत ही सारी माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलंय की, महिला व बाल विकास विभाग आणि आदिवासी विभागांनीही हा जीआर स्वीकारला आहे. निवासी शाळा, बालगृह, आश्रमशाळा इत्यादींसाठीचे तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून पावलं उचलली जात आहेत.
समितीबाबत माहिती : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर मुलं शाळेत असताना तसंच ती शाळेतून येत-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचवण्यासाठी हायकोर्टानं उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर 2024 महिन्यात स्थापन केली होती. हायकोर्टानं या समितीचा विस्तार करून शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली होती. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर येथील व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोली येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश आहे. या समितीनं निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे आपल्या सूचना सादर केल्यात.
समितीनं सुचवलेल्या शिफरशी : बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आलेत. तसंच पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी शाळेला अनिवार्य करण्यात आलीय. शाळेत असताना, तसंच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी ही शाळेचीच राहील आणि मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवणं, हे शाळेच कर्तव्य असल्याचं समितीनं म्हटलंय. याशिवाय, लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही समितीकडून करण्यात आलीय. राज्य सरकारनं या सर्व शिफारशी मान्य करत त्यांची अमंलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शाळांना दिलेत.
