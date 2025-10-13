ETV Bharat / state

ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये युती; एकनाथ शिंदे गटाला बाजूला सारत दिला मोठा धक्का

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या युतीचा प्रयोग झाल्याने शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

Alliance between NCP and BJP in Thane district
ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये युती (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 11:23 AM IST

ठाणे : राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बदलापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजपा युतीची घोषणा झाली आहे. मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बदलापुरातील नेते आणि परशुराम विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांची भेट घेऊन युतीची घोषणा केली, त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच हा युतीचा प्रयोग झाल्याने शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

भाजपाचे ठाणे जिल्ह्यावर विशेष लक्ष : जिल्ह्यात असलेल्या अ वर्ग नगरपालिका म्हणून अंबरनाथ आणि बदलापूर या नगरपालिका महत्त्वाच्या आहेत. या नगरपालिकांमध्ये यापूर्वी शिवसेनेचे वर्चस्व होते. येथे महायुतीतील भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तितकेसे मजबूत स्थितीत नव्हते. मात्र भाजपाने ठाणे जिल्ह्यावर विशेष लक्ष देऊन आपली संघटनात्मक बांधणी मजबूत केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ठाणे जिल्ह्यात आशिष दामले यांच्या रूपाने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मंत्रिपद देऊ केले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष शिवसेनेला आव्हान देण्याच्या स्थितीत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वीपासून मोठा संघर्ष : मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे आमदार किसन कथोरे आणि शिवसेना शिंदे गटाचे बदलापूर शहर प्रमुख वामन म्हात्रे यांच्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वीपासून मोठा संघर्ष पाहायला मिळतोय. हा संघर्ष पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी तीव्र झाला आहे. शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांच्या पक्षातील नाराज गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेने तर इच्छुक उमेदवारांना निवडून येण्याच्या निकषावर तयारीला लागण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.

ज्यांना आमच्या सोबत यायचे आहे ते येऊ शकतात : भाजपा आमदार किसन कथोरे यांनी भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष युतीची घोषणा करत असताना ज्यांना आमच्या सोबत यायचे आहे ते येऊ शकतात. आम्ही युतीत कोणालाही घेणार नाही असे म्हटलेले नाही, असे वक्तव्य केले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांतील शिवसेना आणि भाजपातील संघर्ष पाहता नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना विरुद्ध भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अशी थेट लढत पाहायला मिळण्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगली आहे.

