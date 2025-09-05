ETV Bharat / state

अजित पवार आणि आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्यात फोनवर कथित वाद; व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर 15 जणांवर गुन्हा दाखल - IPS ANJANA KRISHNA AND AJIT PAWAR

बेकायदेशीर मुरूम उत्खननावर कारवाई करताना डीएसपी अंजना कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात फोनवर कथित वाद झाला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल झाला.

Phone Dispute Between IPS Anjana Krishna and Ajit Pawar
संग्रहित- अजित पवार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 11:06 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 11:13 AM IST

3 Min Read

सोलापूर : जिल्ह्यातील करमाळा येथे रस्ते बांधकामासाठी बेकायदेशीर मुरूम उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी आलेल्या महिला आयपीएस अधिकारी डीएसपी अंजना कृष्णा आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात फोन कॉलवर कथित वाद झाल्याचं समोर आलं आहे. व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी 15 ते 20 ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल केला.

माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर डीएसपी अंजना कृष्णा त्यांच्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचल्या. कारवाईदरम्यान ग्रामस्थ आणि पोलीस पथकात वाद सुरू झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते बाबा जगताप यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला. कॉल सुरू असताना फोन थेट डीएसपी अंजना कृष्णा यांच्या हातात फोन दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आयपीएस अधिकारी कृष्णा यांच्यातील कथित संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या कारणावरून ग्राम महसूल अधिकारी प्रीती शिंदे यांनी तक्रार दिली आहे. या तक्रारीनंतर कुर्डु येथील 15 ते 20 ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते बाबा जगताप, नितीन माळी, संतोष कापरे आणि अण्णा धाणे यांसह इतर ग्रामस्थांचा समावेश आहे.

नेमकी घटना काय? : करमाळा तालुक्यातील कुर्डु (जि. सोलापूर) येथे बेकायदेशीर मुरूम उपसा सुरू आहे, अशी माहिती प्रशासनाला मिळाली. अशा स्थितीत महसूल अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी हा उपसा थांबवण्यासाठी तिथं पोहोचले. मात्र, राष्ट्रवादीच्या काही कार्यकर्त्यांनी पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांना अडवलं. त्यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी बाबा जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना व्हॉइस कॉल करून फोन थेट महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्या हातात दिला.

Illegal Murum Mining
बेकायदेशीर उत्खननावर कारवाई करताना पोलीस (ETV Bharat)

यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी प्रशासनाची बाजू घेण्याऐवजी उलट महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांनाच खडे बोल सुनावल्याचं कथित व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसून आलं. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसून आलं की, आयपीएस अंजना कृष्णा यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना व्हिडिओ कॉल करण्यास सांगितलं. यावरूनही अजित पवार चांगलेच भडकले. त्यांनी महिला पोलीस अधिकाऱ्याला कारवाईची धमकी दिली. “तुम्हारी इतनी हिम्मत मै कारवाई करुंगा” असं अजित पवार म्हणत असल्याचं व्हिडिओत ऐकू येत आहे.

Illegal Murum Mining
बेकायदेशीर उत्खननावर कारवाई (ETV Bharat)

'"अजित पवारांचा बेकायदेशीर कामांना पाठिंबा आहे का? ' : सोशल मीडियावर या घटनेचे एकापाठोपाठ अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. शेतकरी नेते अतुल खूपसे यांनी या घटनेची माहिती देत खुलासा केला की, हा मुरूम उपसा बेकायदेशीर होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना सवालदेखील केला आहे की, "अजित पवारांचा बेकायदेशीर कामांना पाठिंबा आहे का? सोलापूरचं बीड करायचं आहे का?" यादरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ताबडतोब महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. अन्यथा सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन करू, असा इशाराही दिला आहे.

  • अंजली दमानिया यांची अजित पवारांवर टीका : महिला अधिकाऱ्यासोबतच्या या फोन कॉलवरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. "उपमुख्यमंत्र्यांना हे शोभतं का?" असा सवाल त्यांनी केला आहे.

एका उपमुख्यमंत्र्यांना हे शोभतं का? : हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये दमानिया म्हणाल्या की, "महिला अधिकारी आपलं काम करत होत्या, तर इतरांच्या सांगण्यावरून त्यांना कॉल करून धमकी देणं एका उपमुख्यमंत्र्यांना शोभतं का? तुझं डेरिंग कसं झालं, असे त्या बाईंना अजित पवार म्हणाले? इतकी दादागिरी? याबद्दल अजित पवारांनी त्या महिलेची माफी मागितली पाहिजे."

'कॉलचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे' : या संपूर्ण वादावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी माध्यमांना स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, "या कॉलचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. अजित पवार हे केवळ प्रोफेशनल पद्धतीनं बोलले आहेत. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांबद्दल त्यांना माहिती नाही, हे अंजना कृष्णा यांचं विधान चुकीचं आहे. लोकशाहीत, प्रत्येकाचं मत ऐकलं पाहिजे. या व्हिडिओचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ नये".

हेही वाचा

