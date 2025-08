ETV Bharat / state

कोथरुड पोलीस ठाण्यात तीन मुलींना त्रास दिल्याचा आरोप, रोहित पवार पहाटेपर्यंत पोलीस आयुक्तालयात ठाण मांडून, महिला आयोगानं घेतली दखल - ROHIT PAWAR

रोहित पवार पहाटेपर्यंत पुणे पोलीस आयुक्तालयात ठाण मांडून ( Rohit Pawar X Account )

पुणे : कोथरुड पोलीस ठाण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. इथं तीन तरुणींना पोलीस ठाण्यात आणून पोलिसांनीच त्यांचा मानसिक आणि छळ केल्याचा आरोप होत आहे. पोलिसांनी चौकशी करण्याच्या नावाखाली तीन तरुणींना ताब्यात घेतलं. त्यांना मारहाण करत, जातीवाचक शिवीगाळ देखील केल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. त्यानंतर पुण्यातील वातावरण तापलं आहे. यावर आता राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी या घटनेची दखल घेतली असून या प्रकरणातील आरोपी पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. कोथरूड पोलीस ठाण्यामध्ये शिवीगाळ : सत्तेची मस्ती चढल्याने निर्ढावलेल्या राज्यकर्त्यांच्या दबावात येऊन काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणाही निर्ढावतात. अशा यंत्रणांचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामन्यांना आणि दीन-दुबळ्यांना बसतो. तसाच काहीसा प्रकार तीन युवतींच्या बाबतीत घडला. त्यांना चक्क कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये अत्यंत खालच्या पातळीवर जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला.

