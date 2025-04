ETV Bharat / state

अक्षय्य तृतीया 2025; दगडूशेठ गणपतीला 11 हजार आंब्यांचा महानैवेद्य; पाहा व्हिडिओ - AKSHAYA TRITIYA 2025

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 30, 2025 at 9:24 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:36 AM IST 1 Min Read

पुणे: साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या अक्षय्य तृतीयेच्या (Akshaya Tritiya) मंगलदिनी दगडूशेठ गणपतीला (Dagdusheth Halwai Ganpati) आज ११ हजार आंब्यांचा महानैवेद्य दाखवण्यात आला. गणपती मंदिर प्रवेशद्वार ते गाभाऱ्यापर्यंत आंब्यांनी सजावट करण्यात आली आहे. ११ हजार आंब्यांचा महानैवेद्य : गणरायाभोवती केलेली आंब्यांची आकर्षक आरास, मंदिरावर फुलांनी साकारलेल्या आंब्यांच्या प्रतिकृती, प्रवेशद्वारापासून गाभाऱ्यापर्यंत फुलांनी केलेली सजावट, अशा मनोहारी वातावरणात स्वराभिषेकातून गायिका वेदश्री खाडिलकर ओक यांनी गणराया चरणी गायन सेवा अर्पण केली. पहाटे ब्राह्मणस्पती सुप्त अभिषेक करण्यात आला. तर पुण्यातील प्रसिद्ध व्यापारी देसाई बंधू आंबेवालेचे मंदार देसाई आणि कुटूंबियांच्या वतीनं हा महानैवैद्य दाखवण्यात आला. तर गणरायाचं दर्शन घेण्यासाठी आणि आब्यांची आरास पाहण्यासाठी भाविकांनी पहाटेपासून मोठी गर्दी केलीय.

