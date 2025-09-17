माझ्या दोन वाक्यांचा वापर करून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न- साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर विश्वास पाटील यांचा दावा
99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी विविध कारणांवरून टीका होत असताना त्यावर प्रतिक्रिया दिली. वाचा, संपूर्ण प्रतिक्रिया.
पुणे : सातारा इथं होणाऱ्या 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वास पाटील यांची निवड झाल्यापासून साहित्य संमेलन वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. विश्वास पाटील यांच्या निवडीवर अनेकांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर प्रथमच त्यांनी आपली भूमिका माध्यमांसमोर स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कांदबरीमधील कथित आक्षेपार्ह लेखाणावरही प्रतिक्रिया दिली आहे.
"लेखक आणि कवीला जात नसते. लेखकाला आणि कवीला मानवतेचा धर्म असतो. मानवतेची पूजा करणं ही लेखकाची पूजा असते. मला जातीय आणि धार्मिक तेढीमध्ये अडकवण्यासाठी कोणीतरी बारकाईनं प्रयत्न करत होते. त्यांनी माझ्या दोन वाक्यांचा वापर करून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला," असं म्हणत 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष पदावरून सुरू असलेल्या वादावर बुधवारी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
साहित्य दरबारातील उत्तम सिंहासन : "मी आजपर्यंत केलेल्या लिखाणापैकी मला 'लस्ट फॉर लालबाग' कादंबरी ही खूप आवडते. मला आनंद होत आहे. गेली 40 ते 45 वर्ष मी साहित्य सेवा करत आहे. याचं फळ मला मिळालं. हे साहित्य दरबारातील उत्तम सिंहासन आहे. याच्यावर अनेक दिग्गज साहित्यिक, लेखक, विचारवंत बसली असून याच्यावर बसण्याचा मला मान मिळाला आहे. याचा मला खूपच आनंद होत आहे." असं म्हणत विश्वास पाटील यांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानं आनंद व्यक्त केला.
मी कुठंही जातीयवादाचा उल्लेख केलेला नाही : "मी बोलताना आरक्षणावर बोललो नव्हतो, तर हैदराबाद गॅझेटवर बोललो होतो. त्यावेळी मी कुठंही जातीयवादाचा उल्लेख केला नव्हता. याउलट हैदराबाद गॅझेटबाबत मुद्दा उपस्थित करून गॅझेटमध्ये फक्त मराठा समाजाचा उल्लेख नसून ब्राह्मण, कुणबी, चांभार, कुंभार, चायनिज डॉक्टर यांचा उल्लेख असल्याचं मी सांगितलं होतं," अशी प्रतिक्रिया विश्वास पाटील यांनी अध्यक्ष पदावरून सुरू असलेल्या वादावर बोलताना दिली.
मी साडेआठशे पानांचं लिखाण करून संभाजी महाराज घराघरात पोहचवले. आता कोण चुकीच्या पद्धतीनं अर्थ काढतं असेल माझा नाईलाज आहे. संभाजी महाराजांनी मद्यपान केलं असं मी कुठंही म्हटलेलं नाही. याबाबत मी एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवला आहे-लेखक तथा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष-विश्वास पाटील
संभाजी महाराज मद्य सेवन करत होते असा उल्लेख मी केलेला नाही : "2006 साली माझी संभाजी कादंबरी आली. त्यावेळी ही कादंबरी अनेक घरात पोहचली. संभाजी कादंबरीचा खप दोन लाखांहून अधिक आहे. ज्यावेळी संभाजी महाराज नर्तकीच्या कार्यक्रमाला जातात त्यावेळी ते म्हणतात की या ढोलकीपेक्षा मला तोफांचा आवाज प्रिय आहे. यावेळी मी कुठंही मद्य सेवनाबाबत वक्तव्य केलेलं नाही. त्याकाळी समुद्रावर अरबांचं राज्य होतं. अमली पदार्थ किंवा मद्य सेवन करून एकमेकांचं स्वागत करण्याची पद्धत होती. त्या पद्धतीनं संभाजी महाराजांनी औरंगजेबाशी संघर्ष केला, अशी प्रतिक्रिया विश्वास पाटील यांनी दिली संभाजी महाराजांबाबात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
तरूणांना ग्रंथायलाकडं वळवावं : "आजकालची तरूणाई मोठ्या प्रमाणावर मोबाईलचा वापर करत आहे. आंतरराष्ट्रीय संशोधनानुसार तरुणाई दिवसाला तीन ते चार तास मोबाईलचा वापर करते. परंतु तरूणांना ग्रंथालयाकडं वळवावं. तरूणांना वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत," असं म्हणत लेखक विश्वास पाटील यांनी युवा साहित्यिकांना मोलाचा सल्ला दिला.
