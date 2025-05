ETV Bharat / state

नियोजित वेळेआधीच अजित पवारांनी कार्यालयाचं केलं उद्घाटन, पण भाजपा खासदाराच्या नाराजीनंतर पुन्हा… - MEDHA KULKARNI

नियोजित वेळेआधीच अजित पवारांनी कार्यालयाचं केलं उद्घाटन ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 1, 2025

पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्या कामाची सुरुवात पहाटेपासूनच करत असतात. पुण्यात पहाटेपासून अजित पवार यांनी कार्यक्रमांचा धडाका लावला होता. आज पहाटे साडे सहा वाजता परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन होणार होतं. मात्र परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन सकाळी अजित पवार यांनी नियोजित वेळेच्या आधी केलं. त्यामुळं पुण्यातील भाजपा नेत्या आणि राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी नाराज झाल्या. त्यांनी अजित पवारांसमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर अजित पवार यांनीही ताणून न धरता पुन्हा उद्घाटन करण्याचा सल्ला दिला. ...तर निमंत्रण पाठविण्यात काहीच अर्थ नाही : यासंदर्भात खासदार मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या की, "मी वेळेच्या दहा मिनिटांच्या आधी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी हजर होते. मात्र त्याच्या आधीच अजित दादांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन हे करण्यात आलं. नक्कीच मला वाईट वाटलं. जी वेळ घोषित केलेली असते, त्याच्याच आधी आम्ही हजर होतो. मात्र त्याच्या आधी जर उद्घाटन होत असेल तर निमंत्रण पाठविण्यात काहीच अर्थ नाही. अजित दादा आमचे मोठे दादा आहेत. त्यांना माझी विनंती राहील की तुम्ही रात्रीची, पहाटेची वेळ घोषित करा. आम्ही वेळेत येऊ पण वेळेच्या आधी उद्घाटन करू नका. तसंच, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची इमारत होत आहे. याचा आम्हाला अभिमान आहे. प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी व्हावं, असं वाटत असतं आणि असं असताना जर सहभागी होता आलं नाही तर नक्कीच वाईट वाटतं", असं मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

