कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर प्लॅस्टिकचा कचरा केल्याने अजित पवार संतापले; म्हणाले... - AJIT PAWAR ANGRY

अजित पवारांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांनी हार-गुलदस्ते आणलेत. खरं तर हे हार-गुलदस्ते प्लॅस्टिक पिशवीतून आणले असल्याने अजित पवार नाराज झालेत.

Ajit Pawar was angry when activists threw plastic waste on the road
कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर प्लॅस्टिकचा कचरा केल्याने अजित पवार संतापले (Source- ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 11:06 AM IST

नागपूर- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजित बैठकीला निर्धारित वेळेच्या किमान अर्धा तास आधीच दाखल झाल्याने अधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांची धावपळ झाल्याचं बघायला मिळालं. यावेळी स्वागतासाठी हारतुरे घेऊन आलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी पॉलिथिनच्या कॅरीबॅग रस्त्यावरच फेकल्याने अजित पवार चांगलेच संतापलेले होते. यावेळी अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना लाजा वाटत नाहीत का? अशा शब्दांत झापलंय.

अजित पवार यांनी स्वतःच त्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या उचलल्या : उपमुख्यमंत्री अजित पवार वर्धेत दाखल झाले आहेत. नियोजित वेळेच्या अर्धा तास पूर्वीच ते दाखल झाले. वर्धेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात दाखल कार्यकर्त्यांकडून अजित पवार यांचं स्वागत करण्यात आलंय. अजित पवारांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांनी हार-गुलदस्ते आणलेत. खरं तर हे हार-गुलदस्ते प्लॅस्टिक पिशवीतून आणले असल्याने अजित पवार नाराज झालेत. एवढंच नाही तर त्या प्लास्टिक पिशव्या अजित पवार यांच्या वाटेवरून रस्त्यावर फेकलेल्या दिसल्यानंतर अजित पवार यांनी स्वतःच त्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या उचलून नाराजी व्यक्त केलीय. ट्रॅफिक थांबवू नका, आधी ट्रॅफिक मोकळे करा, असे आदेश अजित पवारांनी वर्धेच्या वाहतूक विभागाला दिलेत.

कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर प्लॅस्टिकचा कचरा केल्याने अजित पवार संतापले (Source- ETV Bharat)

माझ्या पाया पडू नका : अजित पवारांचे वर्धेत आगमन झाल्यानंतर अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या पाया पडण्यासाठी पुढे सरसावले होते. त्यावेळी अजित पवारांनी थेट कार्यकर्त्यांना खडसावूनच सांगितलं की, माझ्या पाया पडू नका, मला ते अजिबात आवडत नाही.

हिंगणघाट येथे माजी आमदाराचा राष्ट्रवादीत पक्ष प्रवेश : अजित पवार वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. वर्ध्यातील नियोजित बैठका आटपून हिंगणघाट येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्यात हजेरी लावतील. यावेळी त्यांच्या उपस्थितीमध्ये माजी आमदार राजू तिमांडे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश होणार आहे.

