Published : June 13, 2025

ठाणे - अहमदाबाद येथे झालेल्या भीषण विमान दुर्घटनेत महाराष्ट्रात राहणाऱ्या 10 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये डोंबिवली निवासी 27 वर्षीय हवाई सुंदरी रोशनी सोनघरेचाही समावेश आहे. आई- वडिलांनी प्रतिकूल परिस्थितीत तिचे हवाई सुंदरी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं होतं. तिच्या मृत्यूनं कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियाच्या अपघातग्रस्त विमानामध्ये रोशनी एअर होस्टेस ( हवाई सुंदरी ) म्हणून कार्यरत होती. रोशनी ही डोंबिवली पूर्वेकडील राजाजी पथ परिसरातील नव उमीया कृपा सोसायटीमध्ये आपल्या आई-वडील आणि भावासह राहत होती. वडील राजेंद्र, आई राजश्री आणि भाऊ विघ्नेश असं छोटंसं एकत्र कुटुंब. मुंबई ग्रांट रोड परिसरात राहणारं हे कुटुंब दोन वर्षांपूर्वी डोंबिवलीत स्थायिक झालं होतं. लहानपणापासूनच हवाई सुंदरी होण्याचं होतं स्वप्न- रोशनी हिचा भाऊ विघ्नेश हा एका खासगी शिपिंग कंपनीमध्ये काम करतो. तर आई-वडील हे घरीच असतात. रोशनीचं शिक्षण मुंबईत झालं. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राजेंद्र सोनघरे आणि त्यांचे पत्नी राजश्री यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना शिकवलं. रोशनीनला लहानपणापासूनच हवाई सुंदरी होण्याचं स्वप्न होतं. तिने जिद्द आणि मेहनत करत स्वप्न पूर्ण केलं. बुधवारी आई-वडिलांचा निरोप घेऊन ती अहमदाबादला गेली. अहमदाबादच्या फ्लाईटने ती लंडनच्या दिशेनं निघाली होती. मात्र, याच विमानाचा अपघात झाला. त्यामध्ये रोशनीचा मृत्यू झालाय.

