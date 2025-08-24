रायगड : गणेशोत्सव म्हटलं की मुंबई–गोवा महामार्गावर लाखो चाकरमानी कोकणाकडे धाव घेतात. त्यामुळं दरवर्षी या महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होत असून प्रवाशांना त्रासाला सामोरे जावं लागतं. मात्र, यावर्षी ही परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. कारण महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी प्रथमच अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात आला आहे. खारपाडा आणि पाली येथे ANPR कॅमेरे आणि आधुनिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले असून, त्याच्या माध्यमातून महामार्गावरील प्रत्येक वाहनावर सतत लक्ष ठेवलं जात आहे.
वाहतूक पोलिसांनी घेतला AI टेक्नॉलॉजीचा आधार : मुंबई–गोवा महामार्गावरील वाहतुकीची समस्या नवी नाही. गेली अनेक वर्षे गणेशोत्सवाच्या काळात या महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. मुंबईहून कोकणाकडे जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांमुळं या मार्गावरील प्रवास ५ ते ६ तासाऐवजी १२ ते १४ तासांपर्यंत लांबतो. परिणामी गणेशभक्तांसह प्रवाशांचा प्रवास त्रासदायक ठरतो. मात्र, यंदा परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी AI टेक्नॉलॉजीचा आधार घेतला आहे. Automatic Number Plate Recognition कॅमेरे बसवून महामार्गावरील वाहतुकीवर काटेकोर लक्ष ठेवलं जात आहे. वाहनांचा वेग, वाहनांची ओळख, ट्रॅफिकची घनता याची माहिती थेट नियंत्रण कक्षात पोहोचते. त्यानुसार लगेच वाहतूक वळवली जाते आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते.
सुरक्षा व्यवस्थेलाही मिळाली बळकटी : यामुळं यंदा गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी, मागील वर्षांच्या तुलनेत कोंडी कमी जाणवत आहे. पूर्वी कोलाड, माणगाव, इंदापूर, कशेडी घाट या ठिकाणी मोठ्या रांगा लागत होत्या. मात्र, आता वाहनांची हालचाल तुलनेने सुरळीत दिसत आहे. AI टेक्नॉलॉजीमुळं फक्त वाहतूक नियंत्रणच नाही तर सुरक्षा व्यवस्थेलाही बळकटी मिळाली आहे. एखादे संशयित वाहन आढळल्यास त्याची माहिती लगेच नियंत्रण कक्षात मिळते. तसेच महामार्गावरील अपघाताचं प्रमाण कमी करण्यासाठीही पोलिसांना वेगवेगळ्या निर्णयात या प्रणालीचा फायदा होत आहे. यामुळं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पारंपरिक समस्या सोडवता येते, हे यंदाच्या गणेशोत्सवात प्रत्यक्ष अनुभवास आले आहे. नागरिकांनी आणि प्रवाशांनी याचं स्वागत केलं असून, पुढील काळात हे मॉडेल कायम ठेवावं अशी मागणी होत आहे.
