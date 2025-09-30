एआयची कमाल; अंबाबाई मंदिरात चोरीच्या उद्देशानं आलेल्या 15 संशयितांना टिपलं, गर्दीत हरवलेल्यांना मिळाला आधार
नवरात्रोत्सव काळात कोल्हापूर अंबाबाई मंदिरात एआय तंत्रज्ञानाच्यैा सहाय्यानं 15 संशयितांना पकडलं. तर 7 हरवलेल्या भाविकांना कुटुंबाकडं सोपवण्यात आलं. तसंच गर्दी आणि वाहतुकीवर नियंत्रण यश मिळवलं.
Published : September 30, 2025 at 8:13 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी महत्त्वाची आदिशक्ती असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशभरातून लाखो भाविक कोल्हापुरात येत असतात. याच गर्दीचा फायदा घेत चोरटे हात साफ करत असल्याचा प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून नवरात्रोउत्सव काळात सातत्यानं सुरू होता. यावर उपाय म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने यंदा पहिल्यांदाच या आर्टिफिशल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आणि त्याला आता यश मिळत असल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रयोग यशस्वी : "मागील आठ दिवसांच्या काळात रेकॉर्डवरील 15 चोरट्यांना डिटेक्ट करण्यात या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं यश आलय. तसंच गर्दीत हरवलेल्यांनाही कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्यात आलं. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पहिलाच प्रयोग यशस्वी झाला," असं पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवडे यांनी सांगितलं.
चोरांवर नजर ठेवण्यासाठी एआयचा वापर : शारदीय नवरात्रोत्सव काळात आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक दाखल होतात. याच गर्दीचा फायदा घेत अनेक चोर विशेषता महिलांच्या गळ्यातील सोन्या-चांदीचे दागिने, मौल्यवान वस्तू, पर्स आणि मोबाईल हातोहात लांबवतात. मागील वर्षापर्यंत असाच प्रकार सुरू होता. मात्र यंदा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं आणि आयआयटी मंडी मध्य प्रदेश, वेलोस ग्रुपच्या वतीनं यंदा पहिल्यांदाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (ए.आय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यासाठी मंदिर परिसरातील शेतकरी संघाच्या इमारतीत स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात आलय. या कक्षातून मंदिर परिसरातील 140 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम घटस्थापनेच्या दिवसापासून सुरू आहे.
असं काम करते एआय प्रणाली : जिल्हा पोलीस दलानं 20 जणांच्या टीमला जिल्ह्यातील रेकॉर्डवरील 213 गुन्हेगारांचा डेटा दिला आहे. मंदिरात प्रवेश करणाऱ्यान प्रत्येक भाविकावर कॅमेराची करडी नजर आहे. यातूनच चोरीच्या उद्देशानं मंदिरात प्रवेश करणारे चोर एआयच्या माध्यमातून टिपले जातात. त्यांचं छायाचित्र मॅच झाल्यानंतर बसवलेल्या सिस्टीमकडून नोटिफिकेशनद्वारे याची माहिती तत्काळ पोलीस आणि देवस्थान समितीच्या सुरक्षा व्यवस्थेला कळवली जाते. यानंतर त्वरित या संशयित व्यक्तीला पोलीस ताब्यात घेतात. मागील आठ दिवसात 15 जणांचं डिटेक्शन एआयच्या माध्यमातून करण्यात आलय. यामध्ये परप्रांतीय महिलांचाही समावेश आहे. निष्पन्न झालेल्या 15 जणांची जुना राजवाडा पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. देशभरातून येणाऱ्या भाविकांसोबत लहान मुलंही दर्शनासाठी येत असतात. .यंदा गर्दीत सात जण हरवले होते. कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यांचा नमुना घेऊन एआय टीमनं हरवलेल्या 7 जणांना शोधलं.
शहरातील वाहतुकीवर एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण : "कोल्हापूर शहरात जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं 157 सीसीटीव्ही कॅमेराच्या मदतीनं वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवलं जातं आहे. कोल्हापूर पोलीस दलाच्या मदतीला आयआयटी मंडीचे आयटी क्षेत्रातील इंजिनियर्स आहेत. अंबाबाई मंदिर आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील नियंत्रण कक्ष यांच्या समन्वयानं शहरातील वाहतूक कोंडी सुरळीत केली जाते. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी दररोज लाखो भाविक शहरात येत आहेत. त्यामुळं ठिकठिकाणी वाहतुकीची समस्या निर्माण होत आहे. यावर एआयच्या माध्यमातून उपाय शोधला जातोय. शहरातील आईसाहेब महाराज पुतळा, रंकाळा टॉवर परिसर, सीपीआर चौक ते छत्रपती शिवाजी चौक हे वाहतूक कोंडीचे हॉटस्पॉट बनले आहेत. याव र कोल्हापूर पोलीस दल, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि एआय नियंत्रण कक्षाच्या समन्वयातून मार्ग काढला जातोय असं," समन्वयक हर्षवर्धन साळुंखे यांनी सांगितलं.
भाविकांना मिळाला दिलासा : मागील वर्षी नवरात्र उत्सव काळात अंबाबाई मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. पितळी उंबऱ्यापर्यंत मुख्य दर्शनाची रांग होती. याच गर्दीचा गैरफायदा घेत अनेक चोरट्यांनी भाविकांच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांवर डल्ला मारला होता. मात्र यंदा या प्रकाराला एआयच्या माध्यमातून आळा बसला आहे. यामुळं देशभरातून आई अंबाबाईला येणाऱ्या भाविकांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा :
- बेलगावच्या रेणुकामाता मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी; माहूरगड ते बेलगाव देवीचा प्रवास, जाणून घ्या आख्यायिका?
- तब्बल 1631 अखंड नंदादीपाने उजळले जगदंबा माता मंदिर; काय आहे देवीची आख्यायिका?
- नागपुरात तयार झालेल्या 'रावणा'ला मध्य भारतात मोठी मागणी, बिनवार कुटुंबाने शेकडो वर्षांपासून जपली कला आणि संस्कृती