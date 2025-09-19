ETV Bharat / state

एआयच्या सहाय्यानं सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रुग्णांना मिळणार तातडीनं वैद्यकीय सेवा, भाषेचा येणार नाही अडथळा!

सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान आर्टिफिशल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विविध भाषांमधील वैद्यकीय सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, असं डॉ. वृषिनीत सौदागर यांनी सांगितलं.

सॉफ्टवेअरबाबत माहिती सांगताला डॉ. वृषिनीत सौदागर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 8:34 PM IST

1 Min Read
नाशिक : नाशिकमध्ये 2027 ला सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या कुंभमेळ्याला देश, विदेशातून करोडो भाविक दाखल होणार आहेत. यामुळं कुंभमेळ्यादरम्यान वैद्यकीय व्यवस्थेवर होणारा ताण कमी करण्यासाठी आणि परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी त्यांच्या मातृभाषेत वैद्यकीय संवाद साधण्याची एआय यंत्रणा नाशिकचे डॉक्टर वृषिनीत सौदागर यांनी विकसित केली आहे.

तब्बल 27 भाषेतील संवाद करण्याचं सॉफ्टवेअरचं कौशल्य : "नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 रोजी बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. प्रशासकीय पातळीवर बैठकांच्या माध्यमातून कुंभमेळ्याचं नियोजन केलं जातं. यंदा प्रथमच स्वतंत्र प्राधिकरणाद्वारे सिंहस्थ नियोजन सुरू आहे. प्रमुख पर्वण्या एन पावसाळ्यात येणार आहेत. त्यामुळं लाखो भाविकांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरवण्याचं मोठं आवाहन प्रशासनापुढं आहे. पावसाळ्यामुळं रोगराई पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येणारा असून परप्रांतीय रुग्णांशी संवाद साधण्यातही भाषेची अडचण येऊ शकतो. विशेषतः विदेशातून, दक्षिण भारतासह काही राज्यातून येणाऱ्या भाविकांशी त्यांना समजेल अशा भाषेत संवाद साधण्याचं मोठं आवाहन आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्टिफिशल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विविध भाषांमधील वैद्यकीय सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यासाठी नाशिकचे डॉक्टर वृषिनीत सौदागर यांनी एक सॉफ्टवेअर विकसित केलं आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून एआय रुग्ण सांगेल त्या तक्रारी हे नोंदवून घेतं. यानंतर त्यांना प्रिप्सक्रिप्शन मिळतं. तब्बल 27 भाषेत संवाद करण्याचं कौशल्य या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे," अशी डॉक्टर वृषिनीत सौदागर यांनी दिली.

असं काम करते एआय यंत्रणा : "रुग्णाला वैद्यकीय अडचण असल्यास रुग्णानं किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी मोबाईलमधून एका लिंकवर क्लिक करून किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या भाषेत आजाराविषयी माहिती सांगायची. यानंतर एआय रुग्णाच्या समस्येचं भाषांतर करतं. समस्येचं भाषांतर केल्यावर काही मिनिटातच रुग्णाच्या मोबाईलवर प्रिप्सक्रिप्शन मिळतं. यामुळं रूग्णांना तत्काळ उपचार मिळणं सोपं होणार आहे. यातून रुग्णांचा दवाखान्यातील वेळ वाचणार आहे," असं डॉक्टर वृषिनीत सौदागर यांनी सांगितलं.

