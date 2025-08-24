ETV Bharat / state

"सामाजिक सलोखा राखत अफवांवर विश्वास ठेवू नये", पोलीस अधीक्षकांचं नगरकरांना आवाहन; खासदार लंके म्हणाले...

सामाजिक सलोखा राखत अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी केलं.

Ahilyanagar worship place vandalism case
पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे आणि खासदार निलेश लंके (ETV Bharat Reporter)
Published : August 24, 2025 at 8:39 PM IST

अहिल्यानगर : शहरातील प्रार्थनास्थळ रविवारी पहाटेच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तींनी जमीनदोस्त करण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे तीनच्या सुमारास ही घटना घडल्याचं समजतं. ही घटना समजल्यानंतर तोफखाना, कोतवाली पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक आनंद कोकरे आणि प्रताप दराडे यांच्यासह शहराचे पोलीस उपाधीक्षक शिरीष वमने, अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलूबर्गे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व स्थळाची पाहणी केली. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरात तत्काळ मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

संशयित ताब्यात : रविवारी सकाळी घडलेल्या घटनेचं गांभीर्य पाहता जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी तत्काळ तपास करण्याचे आदेश कोतवाली तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला दिले. दोन्ही पथकांनी तत्काळ तपासाची चक्रे फिरवली व काही तासातच तीन संशयितांना ताब्यात घेतलं. तसंच ज्या जेसीबी वाहनाच्या मदतीनं हे प्रार्थनास्थळ तोडण्याचा प्रयत्न झाला ते वाहन देखील ताब्यात घेण्यात आलं. या प्रकरणात कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, कोतवाली पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे आणि खासदार निलेश लंके (ETV Bharat Reporter)

समाजाकडून पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा : सकाळी घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ तसेच आरोपींवर तत्काळ कडक कारवाई करुन मास्टर माईंड शोधण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी दुपारी शहरातील समाजाकडून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं.

पोलीस अधीक्षकांचं आवाहन : सामाजिक सलोखा राखत अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी केलं. अज्ञात व्यक्तींनी कोतवाली पोलीस ठाण्यांतर्गत एका प्रार्थनास्थळाची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला. कोतवाली पोलिसांनी जलद तपासाची चक्रे फिरवली असून, या घटनेबाबत तीन संशयित ताब्यात घेतले असून, चौकशी सुरु असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली.

गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करु नये : खासदार निलेश लंके म्हणाले की, "गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर वेळीच आळा घातला पाहिजे. गणेशोत्सव हिंदू सणांपैकी सर्वात मोठा सण असल्यानं या सणाला कोणी गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर वेळेच आवर घातला पाहिजे. पोलिसांनी देखील याबाबत सतर्क राहून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे."

