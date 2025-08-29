ETV Bharat / state

अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी मोठी कारवाई करत करोडो रुपये किंमतीचा सुपारी आणि तंबाखू साठा जप्त केलाय.

Ahilyanagar Police action
अहिल्यानगर पोलिसांनी कारवाई करत करोडो रुपये किंमतीचा सुपारी आणि तंबाखू साठा जप्त केला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 12:18 PM IST

अहिल्यानगर : जवळपास सव्वा सहा कोटींची लाल सुपारी आणि साडे पंधरा लाखांची तंबाखू पकडून अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेनं मोठी कारवाई केली. सुपारी, तंबाखू कर चुकवून नेली जात असल्याचं प्राथमिक तपासात पुढं आलं आहे. हा माल कर्नाटकातून दिल्लीला जात असल्याचं सांगण्यात आलं. संशयास्पद बाबींमुळे ट्रकसह सर्व वस्तू जप्त केल्या असून, राज्य व केंद्रीय जीएसटी विभागाला याची माहिती दिली आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं.

करोडो रुपयांचा माल जप्त : राहुरी पोलीस ठाणे हद्दीत चिंचोली (ता. राहुरी) येथे हॉटेलमध्ये सापळा रचून ही कारवाई केली. पोलीस अधीक्षस सोमनाथ घार्गे यांनी याची माहिती दिली. यावेळी गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी उपस्थित होते. कारवाईत सहा कोटी 17 लाख 85 हजार रूपये किंमतीची दोन लाख पाच हजार 950 किलो लाल सुपारी, 15 लाख 60 हजार रुपये किंमतीची सात हजार 800 किलो तंबाखू, दोन कोटी 10 लाखांचे 13 ट्रक असे एकूण 8 कोटी 43 लाख 45 हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय.

पोलीस अधीक्षकांनी दिली माहिती : यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे म्हणाले, "यापैकी दहा ट्रकचे चालक आढळले, पण तीन ट्रकचे चालक गायब आहेत. कोणालाही ताब्यात घेतलेले नाही. सुपारी आणि तंबाखू कर चुकवून चालल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले. चालकांकडे चौकशी केली असता हा माल दिल्लीतील एका फर्मचा असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्याचे ई वे बिल नव्हते. एक हस्तलिखित बिल्टी असून, माल पोहोच करण्याचा पत्ता दिल्ली आहे. प्रत्येकाने चौकशीत वेगवेगळी माहिती दिल्याने संशय बळावला. या संदर्भात जीएसटीच्या राज्य आणि केंद्रीय विभागाला आणि अन्न व औषध प्रशासनाला माहिती दिली आहे. याचा वापर माव्यासाठी होणार होता का? दिल्लीचा पत्ता असला तरी काही माल जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्रात उतरवला जाणार होता का? याचीही चौकशी केली जाईल."

'या' पथकानं केली कारवाई : पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे आणि पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या सूचनेनुसार, पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ, अंमलदार रमेश गांगर्डे, गणेश लबडे, राहुल द्वारके, लक्ष्मण खोकले, भीमराज खर्से, रिचर्ड गायकवाड, राहुल डोके, सतीश भवर, सुनील मालणकर, महादेव भांड, उमाकांत गावडे या पथकाने ही कारवाई केली.

