असदुद्दीन ओवैसींच्या सभेला अहिल्यानगर पोलिसांकडून परवानगी, 'या' अटी व शर्तीवर दिली परवानगी

एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची अहिल्यानगरमध्ये सभा होणार आहे. याबाबत अहिल्यानगर पोलिसांनी काही अटीशर्ती घातल्या आहेत.

ASADUDDIN OWAISI AHILYANAGAR
असदुद्दीन ओवैसी यांची अहिल्यानगरमध्ये सभा होणार. (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : शहरामध्ये एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची सभा आयोजित केली आहे. शहरातील मुकुंदनगर भागामध्ये असदुद्दीन ओवैसी यांच्या सभेची जय्यत तयारी सुरू आहे. सभेला परवानगी मिळणार की नाही? याबाबत शहरात चांगलीच चर्चा सुरू होती. मात्र, याबाबत मंगळवारी (30 सप्टेंबर ) सकाळी पोलिसांनी असदुद्दीन ओवैसींच्या सभेला परवानगी दिली. दरम्यान, सभेला परवानगी देताना पोलिसांनी काही अटीशर्ती घातल्या आहेत.

असदुद्दीन ओवैसींच्या सभेसाठी पोलिसांनी 'या' अटी घातल्या आहेत :

  1. जाहीर सभा घेण्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी स्थानिक स्वाराज्य संस्थांकडून घ्यावी. सभेसाठी लागणारे स्टेज, मंडप उभारणी, एमएसईबी, पार्किंग व्यवस्था, आरोग्य विभाग, अग्निशमन विभाग यांचं परवानगी पत्र सादर करावं.
  2. सभा घेत असताना अग्निशमन विभाग , रूग्णवाहिका, अती महत्वाची वाहनं, अत्यावश्यक वस्तू वाहतूक करणारी वाहनं यांना रस्त्यावर अडथळा होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पार्किंग व्यवस्था करावी. सदर पार्किंग ठिकाणी आपले स्वयंसेवक नेमावेत. वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचं पालन करावं.
  3. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांना झेड सुरक्षा आहे. त्यामुळं सभेच्या ठिकाणी 45 बाय 60 फूट लांबी रुंदीचे डी झोन तयार करुन स्टेजची व्यवस्था करावी. स्टेजवर बसणाऱ्या प्रमुखांना आमच्याकडून पास घ्यावेत. स्टेज सुरक्षामध्ये कोणताही निष्काळजीपणा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
  4. सुरक्षेच्या अनुषंगानं सभेचं ठिकाण चारही बाजूंनी सुरक्षित करावं. दिलेल्या सुचनेप्रमाणं स्वतंत्र प्रवेश व्दाराची व्यवस्था करावी.
  5. सभेसाठी लावण्यात येणारे झेंडे, पोस्टर्स आणि बॅनर याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्वतंत्र परवानगी घेऊन सादर करावी.
  6. आपण लावलेले झेंडे, पोस्टर्स, बॅनर आणि इतर जाहिरातीमुळं कोणत्याही धर्माच्या/जातीच्या भावना दुखावतील असं कृत्य करू नये.
  7. सभेसाठी आपले कार्यकर्ते कोणालाही जबरदस्तीनं सहभागी करणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. सभा शांततेनं आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलीस ज्या-ज्या वेळी बैठकीसाठी बोलवतील त्यावेळी हजर राहून पोलिसांनी दिलेल्या सुचनांचं तंतोतंत पालन करावं.
  8. सभेमध्ये महिला आणि मुली सहभागी असतील तर त्यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शक्यतो महिला आणि पुरुष असे दोन वेगवेगळे भाग करावेत.
  9. सभा सुरू असताना प्रशासनानं ठरवून दिलेल्या जागेचा/मार्गाचा वापर करावा. जाहीर सभा घेण्यापूर्वी अथवा नंतर कोणतीही रॅली काढता येणार नाही. सभेसाठी येणाऱ्या असदुद्दीन ओवैसी यांना झेड सुरक्षा असल्यानं त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव कुठंही पोलिसांच्या परवानगीशिवाय दौऱ्यात बदल करता येणार नाही.
  10. सभेच्या वेळी अत्यावश्यक सेवा चालू राहितील. तसंच आपल्या समर्थकांकडून त्यास कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
  11. सभेच्या दरम्यान अथवा नंतर आपले कार्यकर्त्यांकडून कोणत्याही शासकीय अथवा खासगी मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
  12. सभेच्या ठिकाणी लाईट, स्वच्छता, पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह, वाहन पार्किंग याची सभेसाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या प्रमाणात पुरेशी सोय करावी.

