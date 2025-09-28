शिर्डीतील ओढ्यात दुचाकीवरून जाताना वाहून गेलेल्या दोघांचा मृत्यू; दोघांना वाचविण्यात प्रशासनाला यश
नगर-मनमाड रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात मोटारसायकलवरून जाणारे चार तरुण वाहून गेले. यापैकी दोघांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले.
Published : September 28, 2025 at 11:18 PM IST
शिर्डी( अहिल्यानगर)- राहता-शिर्डी दरम्यान नगर-मनमाड रस्त्यावर श्रीखंडे वस्तीजवळ ओढ्यातील पाणी रस्त्यावरून वाहत होते. यात मोटारसायकलवरून जाणारे चार तरुण पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. यापैकी दोघांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले. मात्र, अन्य दोघांचा मृत्यू झाला.
दुर्घटनेत कोपरगाव येथील एसबीआयचे कर्मचारी प्रसाद पोपटराव विसपुते आणि डी-मार्टचे कर्मचारी रोहित दगू खरात यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी नगर-मनमाड रस्त्यावरील वाहतूक बंद केली होती. पोलीस उपाधीक्षक अमोल भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी तातडीनं बचावकार्य राबवलं.
पावसानं मोठं नुकसान- शिर्डी शहरातही पावसानं मोठं नुकसान केलं आहे. कालिकानगर तसेच शहराच्या पश्चिम भागातील अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरल्यानं नागरिकांचे हाल झाले. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे आणि त्यांचे पथक यांनी पाणी उपसण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, प्रांताधिकारी माणिक आहेर आणि तहसीलदार अमोल मोरे यांनीही या आपत्ती व्यवस्थापनात महत्वाची भूमिका बजावली.
