शिर्डीतील ओढ्यात दुचाकीवरून जाताना वाहून गेलेल्या दोघांचा मृत्यू; दोघांना वाचविण्यात प्रशासनाला यश

नगर-मनमाड रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात मोटारसायकलवरून जाणारे चार तरुण वाहून गेले. यापैकी दोघांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले.

रस्त्यावरून वाहणारे पाणी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 11:18 PM IST

शिर्डी( अहिल्यानगर)- राहता-शिर्डी दरम्यान नगर-मनमाड रस्त्यावर श्रीखंडे वस्तीजवळ ओढ्यातील पाणी रस्त्यावरून वाहत होते. यात मोटारसायकलवरून जाणारे चार तरुण पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. यापैकी दोघांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले. मात्र, अन्य दोघांचा मृत्यू झाला.


दुर्घटनेत कोपरगाव येथील एसबीआयचे कर्मचारी प्रसाद पोपटराव विसपुते आणि डी-मार्टचे कर्मचारी रोहित दगू खरात यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी नगर-मनमाड रस्त्यावरील वाहतूक बंद केली होती. पोलीस उपाधीक्षक अमोल भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी तातडीनं बचावकार्य राबवलं.

अहिल्यानगर जिल्हा पूरस्थिती (Source- ETV Bharat Reporter)
अनेक कुटुंबं बेघर झाली - राज्यावर ओढावलेल्या या जलसंकटात पीडितांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत साईबाबा संस्थाननं मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी तब्बल 1 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. इतकेच नव्हे, तर मुसळधार पावसामुळे बाधित झालेल्या शिर्डीतील स्थानिक कुटुंबांसाठीही निवारा आणि अन्नछत्र उघडत पीडितांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. एकीकडे राज्याला आधार देतानाच संस्थाननं स्थानिक पातळीवरही माणुसकीचा धर्म जपला आहे. शिर्डी आणि परिसरात मुसळधार पावसामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं आहे. अनेक कुटुंबं बेघर झाली आहेत. या संकटात सापडलेल्या नागरिकांसाठी साईसंस्थाननं साई आश्रम येथे तात्पुरत्या निवाऱ्याची आणि संस्थानच्या प्रसादालयात भोजनाची व्यवस्था केली. संकटात सापडलेल्या स्थानिक नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.

पावसानं मोठं नुकसान- शिर्डी शहरातही पावसानं मोठं नुकसान केलं आहे. कालिकानगर तसेच शहराच्या पश्चिम भागातील अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरल्यानं नागरिकांचे हाल झाले. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे आणि त्यांचे पथक यांनी पाणी उपसण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, प्रांताधिकारी माणिक आहेर आणि तहसीलदार अमोल मोरे यांनीही या आपत्ती व्यवस्थापनात महत्वाची भूमिका बजावली.

