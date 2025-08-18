अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील नेवासा पोलीस ठाणे हद्दीत असलेल्या मयूर रासने यांच्या फर्निचर दुकानाला आज पहाटे अचानक भीषण आग लागली. दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर रासने कुटुंब राहत होते. या आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. तर एक युवक गंभीर जखमी झाला आहे.
मृतांमध्ये दुकानाचे मालक मयूर अरुण रासने (वय 45) त्यांची पत्नी पायल मयूर रासने (वय 38), मुलगा अंश (वय 10), मुलगा चैतन्य (वय 7) तसेच एक वयोवृद्ध महिला (अंदाजे वय 70) यांचा मृत्यू झालाय. यश किरण रासने (वय 25) हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
आगीचे नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. पोलीस आणि अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील तपास नेवासा पोलीस करत आहेत.