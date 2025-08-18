ETV Bharat / state

नेवासा येथे फर्निचर दुकानाला भीषण आग; दुकान मालकासह कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू - AHILYANAGAR FIRE NEWS

नेवासामधील फर्निचर दुकानाला आज पहाटे भीषण आग लागून पाच जणांचा मृत्यू झाला. मृतात दुकानाचे मालक, त्यांच्या पत्नीसह दोन लहान मुलांचा समावेश आहे.

Ahilyanagar fire news
फर्निचर दुकानाला भीषण आग (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 10:04 AM IST

1 Min Read

अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील नेवासा पोलीस ठाणे हद्दीत असलेल्या मयूर रासने यांच्या फर्निचर दुकानाला आज पहाटे अचानक भीषण आग लागली. दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर रासने कुटुंब राहत होते. या आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. तर एक युवक गंभीर जखमी झाला आहे.

मृतांमध्ये दुकानाचे मालक मयूर अरुण रासने (वय 45) त्यांची पत्नी पायल मयूर रासने (वय 38), मुलगा अंश (वय 10), मुलगा चैतन्य (वय 7) तसेच एक वयोवृद्ध महिला (अंदाजे वय 70) यांचा मृत्यू झालाय. यश किरण रासने (वय 25) हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

फर्निचर दुकानाला भीषण आग (Source- ETV Bharat Reporter)

आगीचे नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. पोलीस आणि अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील तपास नेवासा पोलीस करत आहेत.

अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील नेवासा पोलीस ठाणे हद्दीत असलेल्या मयूर रासने यांच्या फर्निचर दुकानाला आज पहाटे अचानक भीषण आग लागली. दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर रासने कुटुंब राहत होते. या आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. तर एक युवक गंभीर जखमी झाला आहे.

मृतांमध्ये दुकानाचे मालक मयूर अरुण रासने (वय 45) त्यांची पत्नी पायल मयूर रासने (वय 38), मुलगा अंश (वय 10), मुलगा चैतन्य (वय 7) तसेच एक वयोवृद्ध महिला (अंदाजे वय 70) यांचा मृत्यू झालाय. यश किरण रासने (वय 25) हा युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

फर्निचर दुकानाला भीषण आग (Source- ETV Bharat Reporter)

आगीचे नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. पोलीस आणि अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील तपास नेवासा पोलीस करत आहेत.

Last Updated : August 18, 2025 at 10:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MASSIVE FIRE FURNITURE SHOP NEVASAनेवासा फर्निचर दुकान आगNEVASA FIRE NEWSAHILYANAGAR FURNITURE FIRE NEWSAHILYANAGAR FIRE NEWS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.