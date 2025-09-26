कोपरगावच्या मोहिनीराजनगरमध्ये दोन राजकीय गटांत तुफान राडा, पोलिसांवरही दगडफेक; 16 जण ताब्यात
कोपरगाव येथे दोन राजकीय गटात तुंबळ हाणामारी झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी 16 जणांना ताब्यात घेतलं असून 63 जणांवर गुन्हा दाखल केला.
अहिल्यानगर : कोपरगाव शहरातील मोहिनीराजनगर भागात बुधवारी (24 सप्टेंबर) रात्री दोन राजकीय गटांमध्ये किरकोळ कारणावरून तुंबळ हाणामारी झाली. यावेळी झालेल्या दगडफेकीमुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं. पोलिसांनी तत्परतेनं घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
पोलिसांवरही दगडफेक : घटनेची माहिती मिळताच कोपरगाव शहर पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं होतं. सुरुवातीला पोलिसांची संख्या कमी असल्यामुळे जमावानं पोलिसांच्या वाहनावरही दगडफेक केली. त्यानंतर काही वेळात मोठा फौजफाटा दाखल झाल्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता आलं. दगडफेकीत काही नागरिकांसह पोलीस कॉन्स्टेबल भांगरे आणि सुंबे हे जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
घटनेनंतर तालुका पोलीस निरीक्षक संदीप कोळी आणि शिर्डीचे पोलीस निरीक्षक रंजीत गलांडे यांनी आपल्या पथकांसह घटनास्थळी तळ ठोकला. शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती तसेच अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांनी रात्री उशिरा घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला. सुरक्षेच्या दृष्टीनं एसआरपीएफची तुकडीदेखील तैनात करण्यात आली.
दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल : या प्रकरणात दोन्ही गटांकडून परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. विवेक आव्हाड यांनी दिलेल्या तक्रारीत 20हून अधिक आरोपींवर हाणामारी, दगडफेक आणि सोन्याचे दागिने हिसकावून नेण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. सुनील गोरडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत आव्हाड गटातील 22 जणांवर दगडफेक, मारहाण आणि दागिने लंपास केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दोन्ही तक्रारींवरून एकूण 63 जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. आतापर्यंत 16 आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संदीप सोन्ने आणि दीपक रोठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असल्याची माहिती शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांनी दिली आहे.
पोलीस ठाण्याबाहेर गर्दी : दरम्यान, दोन्ही गटांमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते असल्यामुळे रात्री उशिरा पोलीस ठाण्याबाहेर मोठा जमाव जमा झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे शिर्डी येथे येऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी नवरात्र उत्सवाच्या काळात शहरात शांतता राखण्याचं आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून उत्सव साजरा करण्याचं आवाहन केलं.
