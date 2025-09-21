अतिवृष्टीमुळे नांदेडमधील शेतकऱ्यांना 100 टक्के नुकसानभरपाई; सोमवारपासून आर्थिक मदत थेट खात्यात!
पावसानं झोडपलेल्या नांदेड जिल्ह्याला 100 टक्के नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. सरकारनं नांदेडसाठी 553 कोटी 48 लाख 62 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
Published : September 21, 2025 at 7:55 AM IST
नांदेड : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना उद्यापासून (22 सप्टेंबर) आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. शनिवारी (19 सप्टेंबर) भरणे यांनी अर्धापूर तालुक्यातील पिंपळगाव येथे भेट देऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान, शेतकरी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी दौऱ्याबाबत पूर्वसूचना न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना कृषिमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांना ठोस मदत दिली जाईल, असं आश्वासन दिलं.
नांदेड जिल्ह्याला 100 टक्के नुकसान भरपाई : नांदेड जिल्हा हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे, ज्याला अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या एकूण बाधित पीक क्षेत्रासाठी 100 टक्के नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. सरकारनं नांदेडसाठी 553 कोटी 48 लाख 62 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच, खरडून गेलेल्या आणि गाळयुक्त जमिनींसाठी 20 कोटी 81 लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला जाणार आहे. पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी पोर्टलवर अपलोड करण्याचं काम विशेष मोहिमेद्वारे सुरू असून, मंजूर निधी सोमवारपासून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
कृषिमंत्री भरणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर : कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शनिवारी नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील पिंपळगाव येथे भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राची पाहणी केली. कृषिमंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. या भेटीत त्यांनी सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या मदतीबाबत माहिती दिली आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं असल्याचा पुनरुच्चार केला. नांदेड जिल्ह्यातील खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे 6,48,533.2 हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. यामुळे सुमारे 7,74,313 शेतकरी बाधित झाल्याची माहिती आहे. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या सुमारे 86 टक्के क्षेत्रावरील पिकं बाधित झाली आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान : जिल्हा प्रशासनानं नुकसानीचे पंचनामे अंतिम करून शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावात 574 कोटी 29 लाख 43 हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारनं नांदेडसाठी 100 टक्के नुकसानभरपाई मंजूर केली असून, नांदेड जिल्हा असा निर्णय मिळवणारा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. या अनुषंगाने मंजूर केलेला निधी सोमवारपासून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. यामुळे ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
कृषिमंत्री भरणे यांनी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अर्धापूर, नांदेड, मुदखेड, कंधार, लोहा, मुखेड, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, भोकर आणि उमरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
खरीप हंगामातील जिरायत, बागायत व फळपिकांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला असून, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, भाजीपाला, हळद आणि केळी पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. या पार्श्वभूमीवर शासनानं अशा जमिनींसाठी विशेषतः 20.81 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात या जिल्ह्यांचा समावेश : पहिल्या टप्प्यात जून आणि जुलै महिन्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 73 कोटी 54 लाख 3 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यासाठी 553 कोटी 48 लाख 62 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे.
शासनाने नुकसानभरपाईचे दर पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहेत :
जिरायती पिकं : 8,500 रुपये प्रति हेक्टर
बागायती पिकं : 17,000 रुपये प्रति हेक्टर
फळपिकं : 22,500 रुपये प्रति हेक्टर
सध्या राज्यभरात पंचनाम्यांचे काम अंतिम टप्प्यात असून, उर्वरित जिल्ह्यांनाही लवकरच नुकसानभरपाई मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
