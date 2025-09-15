ETV Bharat / state

36 वर्षापूर्वी हरविलेल्या मानसिक रुग्ण महिलेची मुलीबरोबर झाली भेट; फोन क्रमांकासह पत्ता नसताना कसं शोधून काढलं?

नागपूरात चित्रपटाला शोभेल अशी घटना घडली आहे. 36 वर्षांनंतर एका आईची आणि मुलीची भेट झाली. यामध्ये डॉक्टर, समाजसेवा अधीक्षक आणि पोलिसांनी मोलाची भूमिका बजावली.

36 वर्षांनी हरवलेली मनोरुग्ण आई आणि मुलगी एकत्र (ETV Bharat)
September 15, 2025

नागपूर: 36 वर्षांपूर्वी हरवलेली आई या जगात अजूनही जिवंत असेल, याची तिच्या मुलीनं कल्पनाही केली नव्हती. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर आणि पोलिसांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे 36 वर्षानंतर आई-मुलीची भेट झाली. नागपूरच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या अवारात एखाद्या चित्रपटाला शोभेल, असाच एक प्रसंग घडला आहे. हा क्षण पाहून उपस्थित प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू तरळले.

तीन दशकांहून अधिक काळानंतर एक मनोरुग्ण आई आणि तिची हरवलेली मुलगी पुन्हा एकत्र भेटले आहेत. इतकी वर्षे भेट न झाल्यानं वेदनेचा, भेट झाल्यानंतर ओढीचा हा प्रवास अखेर अश्रुपूर्ण आनंदात पूर्ण झाला.

अथक प्रयत्नांना अखेर यश : मोना (नाव बदलेलं आहे) नावाची एक महिला प्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार घेत आहे. तिला मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या. ती काही वर्षांपूर्वीच नागपूर येथील शासकीय प्रियदर्शिनी महिला वस्तीगृहामार्फत येथे दाखल झाली होती. तिच्यावर डॉ. पंकज बागडे उपचार करत होते. तर समाजसेवा अधिक्षक कुंदा बिडकर (काटेखाये) या समुपदेशन करुन मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. या उपचारांदरम्यान, संवाद साधत असताना मोनाकडून त्यांना काही त्रोटक माहिती मिळाली. अपुऱ्या माहितीचे धागेदोरे जोडत त्यांनी मोनाच्या कुटुंबाचा शोध घेण्याचं ठरविलं. 'कधी वडील पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करायचे, तर कधी बुटीबोरी-भंडारा या परिसराशी संबंध असल्याचं मोना नेहमी सांगायची'. याच माहितीच्या आधारे बिडकर यांनी पोलीस, टपाल विभागातील अधिकारी आणि स्थानिक लोकांची मदत घेत नातेवाईकांचा शोध सुरू केला. यामुळे अखेर मोना आणि तिच्या कुटुंबाची भेट झाली.

नागपूर पोलिसांचा समन्वय आणि निर्णायक क्षण : एमआयडीसी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक गोकुळ महाजन आणि पोलीस कर्मचारी उषा कोंडाळकर यांच्या मदतीनं शोधमोहीम सुरू झाली. उषा कोंडाळकर यांनी त्या ठिकाणी पोस्टात काम करणाऱ्या कुटुंबीयांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्यास सुरुवात केली. पोलीस कर्मचारी उषा कोंडाळकर त्या ठिकाणी जाऊन समुपदेशक बिडकरांना व्हिडिओ कॉल करायच्या. यानंतर तो परिसर घर आणि घरातील सदस्य मोना कॉलवर पाहायची. पण यश येत नव्हतं. एकेदिवशी अशाच एका ठिकाणी जाऊन पोलीस कर्मचारी कोंडाळकर यांनी बिडकरांना व्हिडिओ कॉल केला. यावेळी मात्र, मोनानं त्या घरातील सदस्यांना अचूक ओळखलं. यानंतर घरातील सदस्यांकडून तिच्या मुलीचा नंबर मिळाला.

मुलीची हळवी प्रतिक्रिया: पहिल्यांदा आईचा आवाज ऐकून भेदरलेल्या मुलीनं अश्रूंना वाट मोकळी केली. तिनं सांगितलं की, “माझी आई हरवली होती. तेव्हा आम्ही ती जगात नाही, असेच आम्ही समजत होतो. आम्ही हे खरं मानून आयुष्य पुढे जगत राहिलो. आज 36 वर्षांनी आई पुन्हा भेटली आहे. हे स्वप्न आहे की वास्तव, अजूनही विश्वास बसत नाही. माझा आनंद शब्दांत सांगता येणार नाही.” अशी भावनिक प्रतिक्रिया मुलीनं व्यक्त केली आहे.

कुटुंबाच्या भेटीचा अविस्मरणीय क्षण: बिडकर यांनी प्रियदर्शिनी महिला वसतिगृहाच्या अधीक्षिका वरुडकर यांच्याशी संपर्क साधून शासकीय सोपस्कार पूर्ण केले. त्यानंतर रुग्णाची मुलगी, बहिणी, भाऊ, जावई, नातवंडं आणि इतर नातेवाईक सर्वजण मनोरुग्णालयात दाखल झाले. सर्वांनी तिला मिठीत घेताच रुग्णालयाच्या परिसरात भावुक वातावरण झाले.

रुग्णालयासाठी अभिमानाचा क्षण : प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. सतिश हुमणे हे मोनाला घरी पाठविताना उपस्थित राहीले. त्यांनी सांगितलं, “36 वर्षांनंतर या महिला रुग्णाचं कुटुंबाशी पुनर्मिलन हा आमच्या रुग्णालयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. डॉक्टर, समाजसेवा अधिक्षक, नर्सिंग ऑफिसर आणि कर्मचारी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे हे शक्य झालं आहे. मानसिक आजारावर योग्य उपचार आणि सहानुभूतीपूर्ण काळजी मिळाल्यास रुग्ण पुन्हा समाजात सक्षम होऊ शकतो, याचं हे जिवंत उदाहरण आहे.”

'मानसिक आजार हा शेवट नाही' : माय-लेकीच्या भेटीनं पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं की मानसिक आजार हा शेवट नाही. योग्य उपचार, काळजी आणि सहानुभूती यांच्या मदतीनं मानसिक रुग्णांचं आयुष्य पुन्हा पूर्ववत होऊ शकतं. नागपूरच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयानं केवळ एका रुग्णाचा नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आयुष्यात आनंद मिळवून दिला आहे.

अधिकाऱ्याची चिकाटी आणि संवेदनशीलता- 36 वर्षापूर्वी महिला हरविली असल्यानं तिच्याकडं कुटुंबाचा कोणताही फोन क्रमांक नव्हता. एवढेच नव्हेतर घराचा अचूक पत्तादेखील नव्हता. ही महिला मानसिक रुग्ण असल्यामुळे तिला बिनचुक माहिती आठवून सांगणंही कठीण होते. अशा परिस्थितीत सर्व यंत्रणेनं प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत महिलेच्या कुटुंबाला शोधून काढत माय-लेकीची भेट घडवून आणली. यानिमित्तानं सरकारी विभागामधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चिकाटी आणि संवेदनशीलता दिसून आली.

