बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर प्रशासनाची करडी नजर; प्रकारानुसार दिव्यांग लोकसंख्या किती?
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी पदभार स्वीकारताच बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणी कारवाईला गती दिली आहे.
Published : October 4, 2025 at 2:43 PM IST
मुंबई : दिव्यांग घटक हा कोणत्याही राष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या हक्कांचा आणि सन्मानाचा विचार न करता प्रगतीची चर्चा ही अपुरीच ठरते. पण गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत, दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं दिसून आलं आहे. शासनाच्या योजना, नोकऱ्या आणि आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी काहींनी खोटी प्रमाणपत्रे तयार केली आहेत. यामुळं खऱ्या दिव्यांग नागरिकांना न्याय मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. याद्वारे खऱ्या दिव्यांगांना योग्य लाभ मिळणं हेच आमचं ध्येय आहे. गैरप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर आता थेट गुन्हा दाखल होईल, अशी मुंढे यांची भूमिका आहे.
मुंबईतील दिव्यांग आकडेवारी आणि वास्तव : अधिकृत सरकारी नोंदीनुसार, मुंबईत दिव्यांगांची संख्या फारच कमी दाखवली गेली आहे. उदाहरणार्थ महानगरपालिकेच्या नोंदीत फक्त 30,388 (0.24%) दिव्यांग नोंद आहेत. पण एनजीओ सर्वेक्षणात (M-East वार्ड, 2019–20) दिव्यांगतेचे प्रमाण 1.3 टक्के आढळले. म्हणजे प्रत्यक्षात दिव्यांगांची संख्या सहा पट जास्त असू शकते.
2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबई जिल्ह्यांतील आकडे :
|जिल्हा
|एकूण दिव्यांग लोकसंख्या
|पुरुष
|महिला
|मुंबई (शहर)
|61,506
|34,682
|26,824
|मुंबई उपनगर
|1,25,606
|70,310
|55,296
|एकूण (मुंबई महानगर)
|1,87,112
|1,04,992
|82,120
अपघातामुळं दिव्यांग झालेल्या व्यक्तींचा आकडा किती?: याचा अर्थ 2011 मध्येच मुंबईत जवळपास 1.87 लाख दिव्यांग होते. लोकसंख्या वाढ आणि 2011 नंतर काही जन्मजात किंवा अपघातामुळं दिव्यांग झालेल्या व्यक्तींचा आकडा लक्षात घेतल्यास 2025 मध्ये हा आकडा 1.8 लाखांपेक्षा अधिक असण्याचा अंदाज आहे.
प्रकारानुसार दिव्यांग लोकसंख्या :
2011 च्या आधारावर आणि 2025 अंदाजानुसार दिव्यांगांचे प्रकार :
|अपंगत्व प्रकार 2011
|संख्या
|टक्केवारी
|अंदाजे संख्या
|दृष्टि
|54,573
|16%
|53,082
|श्रवण
|32,167
|17.19%
|31,288
|बोलणे
|22,158
|11.84%
|21,553
|चालन/अवयव
|45,129
|24.12%
|43,896
|मानसिक मंदता
|7,547
|4.03%
|7,341
|मानसिक आजार
|6,303
|3.37%
|6,145
|बहुविकलांग
|19,235
|10.28%
|18,016
|एकूण
|1,87,112
|100%
|1,81,370
तुकाराम मुंढे यांची कार्यवाही :
- सर्व शासकीय आणि अर्ध शासकीय कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर यांच्या प्रमाणपत्रांची री-व्हेरिफिकेशन सुरू.
- 40 टक्केपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना शासन योजना बंद.
- खोटे प्रमाणपत्र आढळल्यास 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 लाख रुपये दंड.
- सर्व प्रकरणांची वैद्यकीय मंडळांकडून पुनर्पडताळणी बंधनकारक.
सेवा आणि सुलभ सुविधा :
मुंढे यांनी फक्त बोगस प्रमाणपत्रांवर कारवाई थांबवली नाही, तर दिव्यांगांसाठी ऍक्सेसिबिलीटी हा मुद्दाही पुढे आणला आहे.
सरकारी/अर्धसरकारी इमारती, सार्वजनिक ठिकाणे, वाहतूक व संकेतस्थळे दिव्यांग अनुकूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कांदिवलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात दर बुधवारी दिव्यांग ओपीडी/युडीआयडी सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
कूपर रुग्णालयात तात्पुरती अडचण असली तरी नवीन प्रमाणपत्र केंद्र उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
आकड्यांमधील तफावत चिंताजनक : याबाबत महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना राज्याध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी मुंबईतील अधिकृत आकडे आणि एनजीओ अभ्यास यातील तफावत चिंताजनक असल्याचं म्हटलं. लाखो दिव्यांग अजूनही शासनाच्या नोंदीत नाहीत. परिणामी त्यांना योजना, नोकऱ्या आणि सवलतींचा लाभ मिळत नाही. मुंढे यांची कारवाई निश्चितच धाडसी आहे. बोगस प्रमाणपत्रांबाबत ही सक्ती गरजेची आहे, असं कांबळे यांचं म्हणणं ही यंत्रणा मजबूत केली, तर खरी संख्या प्रकाशात येईल. त्यानंतरच दिव्यांगांना न्याय मिळेल असं तानाजी कांबळे यांनी म्हटलं.
...तर खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल : आजचा सर्वात मोठा प्रश्न मजबूत केला तर खरी संख्या प्रकाशात येईल. त्याचबरोबर युडीआयडी सारखी एकसंध प्रणाली असेल तर दिव्यांगसाठी आखलेल्या योजनांचा योग्य लाभ योग्य ठिकाणी पोहोचेल, असं मत कांबळे यांनी व्यक्त केलं. ही मोहिम हा त्याच दिशेने झालेला सकारात्मक प्रयत्न आहे. जर ही मोहीम पारदर्शकतेने राबवली गेली, तर खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल आणि त्याचबरोबर बोगसांना शिक्षा आणि समाजात विश्वास हे तिन्ही साध्य होईल, असं कांबळे यांचं म्हणणं आहे.
पूजा खेडेकर बोगस दिव्यांग आरक्षण प्रमाणपत्र प्रकरण : महाराष्ट्रातील प्रशासन क्षेत्रात गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वाधिक चर्चेत आलेले नाव म्हणजे पूजा खेडेकर. युपीएससीमधून निवड झाल्यानंतर पूजाला आयएएस प्रशिक्षण मिळाले. मात्र, तिच्या नियुक्तीपासून आजपर्यंत वादांचा सिलसिला सुरूच आहे. या प्रकरणामुळं संपूर्ण निवडप्रक्रिया, आरक्षण धोरणे आणि प्रामाणिक उमेदवारांचा हक्क याविषयी नवे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
पूजा खेडकरवरील आरोप काय?:
आरक्षणाचा गैरवापर : पूजा खेडेकर हिने परीक्षा देताना ओबीसी कोटा आणि दिव्यांग कोटा यांचा आधार घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र तिनं नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळवताना नियमभंग केल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
नावे आणि कागदपत्रातील फेरफार : अनेक वेळा विविध नावांनी परीक्षा दिल्याचं, तसेच जन्मतारीख, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रात तफावत असल्याचं आढळलं.
प्रशासनिक वर्तनातील वाद : आयएएस प्रशिक्षण काळात तिने विशेष सुविधा, गाडी-ऑफिस यांसारख्या मागण्या करून अधिकाऱ्यांशी वाद घातला, यामुळं तिच्याबाबत शंका वाढली.
कारवाई : यूपीएससीने तिची उमेदवारी रद्द केली. तिचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र रद्द केले. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने तिला काही काळासाठी अटकपूर्व संरक्षण दिलं.
