मुंबई : रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तीढा कायम असताना, स्वातंत्र्य दिनी ध्वजारोहणाचा मान कुणाला मिळणार? यावरून महायुतीच्या मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांना यावेळेस संधी मिळेल, अशी चर्चा असताना, रायगडसाठी आदिती तटकरे यांचं नाव अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यामुळं भरत गोगावलेंचा पुन्हा हिरमोड झाला आहे. दुसरीकडे, नाशिकमध्ये गिरीश महाजन हेच ध्वजारोहण करतील, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.
अधिकृत आदेश जारी : सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेनं सोमवारी याबाबतचं अधिकृत आदेश जारी केलं. त्यानुसार राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन पुण्यात, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात ध्वजारोहण होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्यात आणि अजित पवार ठाण्यात ध्वजारोहण करतील. भारताच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाचा मुख्य शासकीय कार्यक्रम मंत्रालयात सकाळी 9.05 वाजता साजरा करण्यात येईल. राष्ट्रध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी पालकमंत्र्यांची निश्चिती झाली नसल्यास किंवा निश्चित झालेले पालकमंत्री कार्यक्रमस्थळी वेळेवर उपस्थित राहू न शकल्यास विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
नेमका वाद काय? : मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीनं 18 जानेवारी 2025 रोजी पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार रायगडचं पालकमंत्रीपद अदिती तटकरे आणि नाशिकचं पालकत्व गिरीश महाजनांकडं देण्यात आलं. शिवसेनेनं मात्र त्याला तीव्र विरोध केला. भरत गोगावलेंच्या कार्यकर्त्यांनी तर मुंबई-गोवा महामार्गावर आंदोलन करून रास्ता रोको केला. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या 24 तासांत रायगडसह नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाला स्थगिती दिली होती. या घटनेला सहा महिने उलटल्यानंतरही पालकमंत्रीपदाचा वाद मिटलेला नाही. दरम्यान, प्रजासत्ताक दिनाला ध्वजवंदनाचा मान अदिती तटकरेंना दिल्यानंतर 15 ऑगस्टच्या आधी मीच रायगडचा पालकमंत्री होईन, असा दावा भरत गोगावले यांनी केला होता. मात्र, त्यांचा पुन्हा हिरमोड झाला आहे. विशेष म्हणजे कॅबिनेट मंत्री असूनही त्यांच्याकडे कोणत्याच जिल्ह्यात ध्वजारोहणाची जबाबदारी दिलेली नाही.
यादी पालकमंत्रीपदाबाबतची नाही - उदय सामंत : याविषयी शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांना विचारलं असता, ते म्हणाले, "आज जी यादी प्रसिद्ध झाली, ती पालकमंत्र्यांची नाही. तर, ध्वजारोहण कोण कुठं करेल, याची ती यादी आहे. मागच्यावेळेस सुद्धा हीच यादी होती. याचा अर्थ रायगड किंवा नाशिकचे पालकमंत्री जाहीर झालेत, असा मुळीच होत नाही. रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावलेच व्हावेत, अशी आमची इच्छा आहे, " अशी प्रतिक्रिया सामंत यांनी दिली.
कोण कुठे ध्वजारोहण करणार?
ठाणे - एकनाथ शिंदे
बीड - अजित पवार
नागपूर - चंद्रशेखर बावनकुळे
अहिल्यानगर - राधाकृष्ण विखे - पाटील
गोंदिया - छगन भुजबळ
सांगली - चंद्रकांत पाटील
नाशिक - गिरीश महाजन
पालघर - गणेश नाईक
जळगाव - गुलाबराव पाटील
अमरावती - दादाजी भुसे
यवतमाळ - संजय राठोड
रत्नागिरी - उदय सामंत
धुळे - जयकुमार रावल
जालना - पंकजा मुंडे
नांदेड - अतुल सावे
चंद्रपूर - अशोक वुईके
सातारा - शंभुराज देसाई
मुंबई उपनगर - आशिष शेलार
वाशिम - दत्तात्रय भरणे,
रायगड - आदिती तटकरे
लातूर - शिवेंद्रसिंह भोसले
नंदुरबार - माणिकराव कोकाटे
सोलापूर - जयकुमार गोरे
हिंगोली - नरहरी झिरवाळ
भंडारा - संजय सावकारे
छत्रपती संभाजीनगर - संजय शिरसाट
धाराशिव - प्रताप सरनाईक
बुलढाणा - मकरंद जाधव (पाटील)
सिंधुदुर्ग - नितेश राणे
अकोला - आकाश फुंडकर
कोल्हापूर - प्रकाश आबिटकर
गडचिरोली - आशिष जयस्वाल
वर्धा - पंकज भोयर
परभणी - मेघना साकोरे-बोर्डीकर
