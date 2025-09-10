ETV Bharat / state

साताऱ्यातील ९९ व्या साहित्य संमेलनासाठी मराठी भाषा विभागाकडून एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी, उदय सामंतांची घोषणा

साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने मराठी भाषा समृद्धीसाठी अनुवाद समितीची स्थापना तसेच अमराठी भाषकांसाठी मराठी भाषा ॲप विकसित केलं जाणार आहे.

९९ व्या साहित्य संमेलनासाठी मराठी भाषा विभागाकडून एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (ETV Bharat Reporter)
Published : September 10, 2025 at 11:36 PM IST

सातारा - सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हाचं अनावरण मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते पुण्यात झालं. मराठी भाषा विभागामार्फत अतिरिक्त १ कोटी रुपयांचा निधी संमेलनासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची घोषणा यावेळी उदय सामंत यांनी केली आहे.

पुण्यात झालं बोधचिन्हाचं अनावरण : साताऱ्यातील नियोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या बोधचिन्हाचं अनावरण बुधवारी ज्येष्ठ हास्यचित्रकार शि. द. फडणीस यांच्या हस्ते पुण्यात झालं. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्यवाह सुनिताराजे पवार, कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत उपस्थित होते.

अमराठींसाठी ॲप विकसित करणार : बोधचिन्हाच्या अनावरण प्रसंगी बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, मराठी भाषेची परंपरा शालेय शिक्षणात समाविष्ट व्हावी, तसेच उत्तमोत्तम साहित्याचे मराठीत अनुवाद व्हावेत, यासाठी अनुवाद समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील अमराठी व्यक्तींना मराठी शिकण्यासाठी लवकरच ॲप विकसित केले जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

साहित्य संमेलनासाठी १ कोटीचा अतिरिक्त निधी : ज्ञानेश्वरी व गाथेतील विचार सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मराठी भाषा विभागामार्फत १ एक कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. मराठी भाषा सातासमुद्रापार पोहोचावी, यासाठी लंडनमध्ये वैश्विक मराठी भाषा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विश्व साहित्य संमेलन, महिला साहित्य संमेलन, बालसाहित्य संमेलन व युवा साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संमेलनाचे बोधचिन्ह 'दंभ आणि ढोंगावर' प्रहार करणारे : ज्येष्ठ हास्यचित्रकार शि. द. फडणीस यांनी साकारलेल्या बोधचिन्हामधील लेखणी व तलवारीचे प्रतीक हे साहित्यनिर्मितीबरोबरच सामाजिक दंभ आणि ढोंगावर प्रहार करणारे असल्याचे असल्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले. तसेच ९९ वे साहित्य संमेलन हे राजधानी साताऱ्याच्या परंपरेला शोभेल असे पार पाडण्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

