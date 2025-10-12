वाहतूक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा अजब फंडा; वाहनावर लावला 'अंबर दिवा'
पालघर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी अंबर दिव्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
Published : October 12, 2025 at 7:05 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 7:16 PM IST
पालघर : सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठ वर्षांपूर्वी अंबर दिव्यांच्या वापराबाबत नियमावली तयार केली आहे. असं असताना या नियमावलीला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे हे मात्र अंबर दिव्याचा गैरवापर करत असल्याचं समोर आलं आहे. या सर्व बाबींवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याबाबत रवींद्र शिंदे यांनीही खुलासा केलाय.
अंबर दिवा वापरण्याची परवानगी कोणाला आहे? : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यासाठीच अंबर दिवा वापरण्याची परवानगी आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अंबर दिवा लावण्याची परवानगी नसते.
भुर्दंड शासनाच्या तिजोरीवर? : जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयात राहून काम करणं अपेक्षित आहे. सुट्टीच्या दिवशी त्यांना घरी जाता येतं. परंतु, त्यासाठी पुन्हा शासकीय भाडेतत्वावर घेतलेली खासगी गाडी वापरता येते का? आणि जिल्हा परिषदेच्या किंवा शासनाच्या खर्चाने आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा पालघर येथून ठाण्यातील घरी जाण्यासाठी गाडी आणि पुन्हा कार्यालयात येण्यासाठी गाडी मागवून तिचा वापर करता येतो का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाची अवस्था काय? : मुळात सरकारच्या नियमानुसार, सरकारी गाडीचा कोणत्या कार्यक्षेत्रात वापर करावा, याची नियमावली ठरलेली आहे. बैठका किंवा अन्य कारणासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय किंवा मंत्रालयात जाता येतं. परंतु, आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयापासून सुमारे दीडशे किलोमीटर अंतरावर जाण्यासाठी आणि पुन्हा येण्यासाठी शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारला जात आहे. ‘आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते’ अशी पालघर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाची अवस्था आहे.
दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी परवानगी घेतली का? : अधिकाऱ्यांना एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचे असेल आणि त्यासाठी शासकीय वाहन वापरायचे असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. सरकारी गाडीचा गैरवापर होत असून, तिच्यावर अंबर दिवा लावला जातोय. हा अंबर दिवा वर न बसवता गाडीच्या पुढच्या भागात ठेवला जातो. हा नियमभंग असून, याबाबत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
प्रशासन काय कारवाई करणार? : जिल्हा परिषदेचा अधिकारी जर अशी शक्कल लढवत असेल तर मग इतरांचं काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच जिल्हा परिषद घेत असलेल्या भाड्यांच्या गाड्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर हे टेंडर घेत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळं या गंभीर बाबींवर प्रशासन काय कारवाई करणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
"वाहतूक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अंबर दिव्याचा वापर केला आहे. त्याचा एवढा बाऊ करण्याचं कारण नाही."- रवींद्र शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे दुर्लक्ष : अंबर दिव्याचा गैरवापर होत असेल, तर पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु, गेल्या काही महिन्यापासून रवींद्र शिंदे अंबर दिव्याचा गैरवापर करत असून, त्यावर कारवाई करण्याचं धाडस पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दाखवले नाही, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
