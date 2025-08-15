शिर्डी : 'मणिकर्णिका'त झाशीच्या राणीचा रोल करून माझा नवीन जन्म झाला. देशाच्या स्वातंत्र्य संघर्षाबद्दल माहिती मिळाली. चित्रपटसृष्टीतील लोकांनी माझी इमेज खराब करून ठेवली होती. 'मणिकर्णिका - झाशीची राणी' या चित्रपटामुळे माझा पुनर्जन्म झाला असल्याचे अभिनेत्री कंगना रणौत म्हणाली. साई बाबांच्या दर्शनासाठी ती शिर्डीत आली होती.
वीरांवर चित्रपट होणे गरजेचे : 'मणिकर्णिका' या चित्रपटामुळे शालेय लहान मुलं शाळेत कार्यक्रम करत असून, त्यात झाशीच्या राणीचा रोल करत असल्याचे अनेक व्हिडिओ माझ्यापर्यंत येत आहेत. त्यामुळं खूप चांगलं वाटत असल्याचं तिनं सांगितलं. आपल्या वीरांगनांवर अशा चित्रपटांचे निर्माण होणे गरजेचे असल्याचेही तिनं सांगितलं. आपण कधी दिल्लीला आलात तर प्राईम मिनिस्टर म्युझियममध्ये लाईट अँड साँग शो असतो. त्यात वेगवेगळ्या वीरांगनांच्या कथा दाखवल्या आहेत. हा शो बघण्याची विनंती तिनं केली.
कंगनाने शिर्डीची केली प्रशंसा : साईबाबांच्या दर्शनानंतर अभिनेत्री कंगना रणौतनं माध्यमांशी संवाद साधताना. शिर्डीतील जुन्या भेटीच्या आठवणी जागवत शिर्डीतील विकासकामांची व स्वच्छतेची तिनं प्रशंसा केली. तब्बल बारा वर्षांनंतर कंगनानं साई दरबारी हजेरी लावली आहे. मात्र, यात एक वेगळेपण होतं ते म्हणजे, राज ठाकरे यांची कन्या उर्वशी ही देखील कंगनासोबत शिर्डीला आली होती. दोघींनीही संध्याकाळी साई मंदिरातील धुपारतीला हजेरी लावली. सुमारे अर्धा तास दोघीही सोबत मंदिरात उपस्थित होत्या.
उर्वशी ठाकरे आणि कंगना एकत्र शिर्डीत : उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना त्यावेळी कंगनाने त्यांच्यासोबत पंगा घेतला होता. त्यानंतर बराच वाद उफाळला होता. आता राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहेत. आता अनेकदा त्यांनी एकाच व्यासपीठावर येणं पसंत केलंय. त्यात आज थेट कंगनासोबत राज ठाकरे यांची मुलगी उर्वशी ठाकरे शिर्डीत दिसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राजकीय विषयांवर बोलण्यास नकार : राजकीय विषयांवर बोलण्यास यावेळी कंगनानं नकार देत साईबाबा आणि 'झाशीची राणी' या चित्रपटासंदर्भात बोलणं तिनं पसंत केलं. साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शनानंतर साई संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन कंगना आणि उर्वशी ठाकरे यांचा सत्कार केला.
